Nintendo abandonne définitivement ses Wii U et 3DS, les services en ligne vont fermer

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, les Wii U et Nintendo 3DS sont sur le point de tirer leur révérence, inexorablement poussées vers la sortie par les consoles de jeu plus récentes du constructeur japonais, Switch en tête.

Comme annoncé en octobre dernier, Nintendo va en effet prochainement fermer les serveurs de jeux de ces deux consoles. De quoi définitivement sceller l’abandon des 3DS et Wii U de la part du constructeur, alors que ces produits sont encore utilisées par une quantité non négligeable de joueurs.

Les 3DS et Wii U déconnectées pour leur fin de vie

Les fonctionnalités sociales associées à ces deux consoles ainsi que l’eShop dédié ont déjà fermé leur porte l’année dernière. Il n’était alors plus possible depuis mars 2023 d’acquérir de nouveaux jeux dématérialisés. Mais cette fois-ci, ce sont la quasi totalité des services en ligne qui vont disparaitre, à une poignée d’exception près.

La Banque Pokémon, PokéTransporter et StreetPass survivront, au moins quelques temps, afin de laisser la possibilité aux joueurs de transférer des Pokémon d’un jeu à l’autre, Switch comprise. Nintendo conseille également aux utilisateurs de transférer le solde de leur compte e-shop vers celui de la Switch, la date limite pour cette opération étant fixée au 12 mars prochain. Il ne sera d’ailleurs pas nécessaire de détenir la dernière console portable du fabricant pour effectuer ce transfert : la création d’un compte Nintendo suffira.

©Takimata (Wikimedia) – CC BY-SA 3.0

Rappelons que Nintendo a arrêté la production de sa 3DS en 2020, et que la Wii U n’est plus fabriquée depuis 2017. A partir du 9 juin 2024, il ne sera donc plus possible de profiter des services connectés de ces consoles, et donc de jouer en ligne ou d’accéder aux fonctionnalités internet ds jeux. Fort heureusement, le téléchargement des jeux déjà acquis ainsi que de leur mise à jour restera possible.

Cette décision est justifiée par la volonté du constructeur de recentrer ses ressources sur la Switch et ses futurs produits. Ce genre de pratique n’est d’ailleurs pas exceptionnel : Microsoft coupera lui aussi d’ici quelques mois le store dédié à sa Xbox 360.