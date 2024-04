Nintendo Switch 2: vers des Joy-Con magnétiques à la fiabilité incertaine ?

Nintendo serait avisé de dévoiler sa nouvelle console prochainement. En effet la Switch première du nom commence à se faire vieille et les joueurs s’impatientent. Après sept ans de bons et loyaux services, il est grand temps que Nintendo mette sa console hybride à la retraite afin d’enfin proposer une Switch 2.

Malheureusement, hormis son existence supposée et les différentes rumeurs la concernant, cette machine reste très mystérieuse. La firme japonaise n’ayant pas donné une quelconque information concernant cette future console.

Il est néanmoins possible de glaner quelques renseignements sur la Switch 2 sur internet. Par exemple, celle-ci devrait gagner en ergonomie en adoptant un dock repensé et pourrait être rétrocompatible. Mieux encore, la Switch 2 serait logiquement plus performante et serait capable de tirer parti du DLSS de NVIDIA.

La dernière rumeur en date permet encore une fois d’apercevoir la future console de Nintendo. Selon le site espagnol Vandal, la machine aurait quelques surprises en ce qui concerne ses manettes mais aussi son écran.

Nintendo Switch ©Unsplash

Une Switch 2 plus grandes avec des manettes aimantées ?

Il semblerait que la Nintendo Switch 2 serait plus grande que sa grande sœur mais serait légèrement plus petite que le Steam Deck de Valve. Cette information n’est pas particulièrement nouvelle puisque des rumeurs précédentes faisaient état d’une Switch 2 à l’écran plus grand mais sans technologie OLED.

Si c’est une bonne nouvelle en soi, un détail obtenu par Vandal lui est, en revanche, plus décevant. D’après le site et des fabricants d’accessoires, la machine adopterait une nouvelle technologie d’attache magnétique pour ses manettes.

Par conséquent, les Joy-Con de la Switch actuelle ne seraient pas compatibles avec la nouvelle console. De plus, le magnétisme soulève la question de la durabilité. Si l’idée semble intéressante, l’abandon des rails de la Switch au profit de cette technologie peut sembler incertain.

Les Joy-Con de la Switch 2 seront-ils fiables ?

Il n’est pas impossible que les manettes puissent se décrocher d’elles-mêmes si les aimants utilisés sont trop faibles. De plus, les Joy-Con ne sont pas connus pour être des manettes Nintendo particulièrement fiables, les joueurs ne seraient pas à l’abri d’un dysfonctionnement des attaches.

Enfin, question design et agencement des boutons, il est probable que cette seconde version des Joy-Con n’évolue pas trop. Toujours d’après Vandal, la Switch 2 serait compatible avec la manette Pro de la console. Pour éviter les problèmes d’ergonomie pour les joueurs, il est possible que la configuration des Joy-Con de la Switch 2 soit donc relativement proche.

Manette Pro ©Unsplash

Quoi qu’il en soit, il vaut mieux prendre ces nouvelles rumeurs avec précaution. N’étant pas des informations officielles, rien ne dit qu’elles s’avéreront vraies. Il faut espérer que Nintendo communique prochainement sur sa future console afin de mettre fin une bonne fois pour toutes aux mystères de la Switch 2.

La Nintendo Switch 2 pourrait adopter quelques changements pour son écran et ses manettes.

La machine serait légèrement plus grande que la première Switch mais plus petite que le Steam Deck.

L’attache des Joy-Con pourrait changer pour devenir magnétique et abandonner le système de rail actuel.

Source : Vandal