Meilleures manettes Nintendo Switch : laquelle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures manettes de Nintendo Switch

8Bitdo SN30 Pro, la plus compacte 38.92€ Voir 37.13€ Voir 49.99€ Voir 62.99€ Voir 65.56€ Voir Manette Switch Pro, le meilleur choix 54.99€ Voir 39.90€ Voir 51.99€ Voir 54.99€ Voir 64.99€ Voir 65.85€ Voir 69.85€ Voir 69.99€ Voir 74.61€ Voir 74.95€ Voir Plus d'offres Joy-Con, la référence des manettes Switch 64.90€ Voir 64.89€ Voir 64.90€ Voir 64.90€ Voir 69.99€ Voir 69.99€ Voir 78.76€ Voir 86.72€ Voir 89.99€ Voir Plus d'offres

Que vous cherchiez une manette hybride, à l’instar des Joy-Con, pour profiter de l’aspect nomade de la console, ou bien quelque chose de totalement différent, sachez qu’il existe de nombreux modèles de manettes de Nintendo Switch, pour tous les goûts et tous les usages.

Avant de faire votre choix, n’oubliez pas certains critères qui peuvent vous aider à faire le bon choix. Notamment sa forme, le fait qu’elle soit filaire ou sans-fil ou encore les options supplémentaires ajoutées par certains constructeurs. Nous en avons choisi certaines pour vous, chacune répondant à un besoin particulier. Découvrez notre sélection des meilleures manettes de Nintendo Switch 2024.

À lire également : notre comparatif des meilleures manettes PC

Joy-Con, la meilleure manette classique

Joy-Con Nintendo La référence € Nintendo Paire de Manettes Joy-Con… 64.90€

64.90€ Voir l’offre

64.89€ Voir l’offre

64.90€ Voir l’offre

64.90€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

78.76€ Voir l’offre

84.99€ Voir l’offre

86.72€ Voir l’offre

89.99€ Voir l’offre On aime Peuvent être utilisés sur la Switch dockée ou portable

Peuvent être utilisés sur la Switch dockée ou portable Une paire peut être utilisée par deux personnes

Une paire peut être utilisée par deux personnes Beaucoup de coloris disponibles

Beaucoup de coloris disponibles S'utilisent à l'horizontale ou à la verticale On n’aime pas Problème de "Joy-Con drift"

Problème de "Joy-Con drift" Incompatible avec toutes les autres consoles

Ce qui séduit dans les Joy-Con originaux de la Switch, c’est leur polyvalence. Ils peuvent être utilisés sur la Switch dockée, grâce à un support qui sert de manette, mais aussi en mode portable. Ils permettent de jouer à deux avec une seule paire et fonctionnent aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. On peut trouver leur ergonomie perfectible, mais on ne peut nier qu’ils représentent un excellent choix. Fournis avec la Switch, ils possèdent toutes les fonctionnalités de cette dernière. Gyroscope, vibration HD et technologie NFC.

De plus, au fur et à mesure des années, Nintendo a sorti un grand nombre de coloris différents. Cela vous permet d’acheter une paire de Joy-Con qui personnalisera l’aspect de votre Switch. Cependant, ils ont leur défaut, notamment le très célèbre “Joy-Con drift”. On appelle ainsi le fait que les joysticks pointent dans une direction sans que les touche. Ils restent toutefois l’une des meilleures manettes pour coller à l’aspect hybride de la Nintendo Switch.

Et pour les plus curieux d’entre vous, sachez qu’il faudra faire preuve d’encore un peu de patience avant de savoir à quoi ressemblera l’ergonomie de la Nintendo Switch 2, et celle de ses contrôleurs.

Switch Pro Controller, la manette officielle Nintendo

Nintendo Switch Pro Controller La meilleure manette pour la Switch € Nintendo Manette Switch Pro 54.99€

54.99€ Voir l’offre

39.90€ Voir l’offre

51.99€ Voir l’offre

54.99€ Voir l’offre

64.99€ Voir l’offre

65.85€ Voir l’offre

69.85€ Voir l’offre

69.99€ Voir l’offre

74€ Voir l’offre

74.61€ Voir l’offre

74.95€ Voir l’offre On aime Ergonomie bien vue, quelle que soit la taille des mains

Ergonomie bien vue, quelle que soit la taille des mains Connectivité sans-fil stable, latence faible

Connectivité sans-fil stable, latence faible Mini-sticks de qualité, boutons réactifs

Mini-sticks de qualité, boutons réactifs Autonomie parmi les plus élevées observées sur un gamepad

Autonomie parmi les plus élevées observées sur un gamepad Croix directionnelle souple et précise On n’aime pas Impossible de jouer en mode filaire sous Windows

Impossible de jouer en mode filaire sous Windows Pas de véritables gâchettes analogiques

Pas de véritables gâchettes analogiques Pas de prise casque, gênant surtout sur Switch

Nintendo a très vite compris que proposer une alternative à ses Joy-Con si particuliers pouvait être une bonne idée. C’est ainsi que la Switch Pro, la première manette officielle de la console, a vu le jour. À ce jour, c’est le meilleur choix profiter d’une expérience de jeu parfaite. Sans aucun problème de compatibilité et en bénéficiant des vibrations HD de la Switch. Et contrairement à certaines de ses concurrentes issues d’autres constructeurs, elle dispose de la technologie NFC vous permettant de lire les Amiibos.

Côté ergonomie, il n’y a pas grand-chose à lui reprocher. Ses poignées sont recouvertes d’une texture “grip” pour améliorer la prise en main. Le plastique transparent de sa coque laisse entrevoir la conception et lui donne un look plus travaillé. Son seul défaut, c’est son tarif, bien plus cher que beaucoup d’autres constructeurs. Le prix à payer pour avoir une manette officielle pour sa Nintendo Switch.

Hori Split Pad Pro, la meilleure pour jouer en mode portable

Hori Split Pad Pro Pour les nomades € HORI Split Pad Pro (Noir) Manette… 49.99€

49.99€ Voir l’offre

43.90€ Voir l’offre

43.90€ Voir l’offre

44.38€ Voir l’offre

50€ Voir l’offre

71.06€ Voir l’offre On aime Gâchettes supplémentaires personnalisables

Gâchettes supplémentaires personnalisables Plus ergonomique que les Joy-Con

Plus ergonomique que les Joy-Con Excellente prise en main

Excellente prise en main Plus de fonctionnalités que les Joy-Con On n’aime pas Ne fonctionne pas lorsque la Switch est dockée

Si vous jouez exclusivement à votre Nintendo Switch en mode portable et que vous cherchez une alternative plus ergonomique aux Joy-Con, alors cette manette Hori Split Pad Pro devrait vous intéresser. Il s’agit de deux poignées à adapter de part et d’autre de votre Switch. Comme les Joy-Con classiques, sauf que leur forme et leurs fonctionnalités sont bien différentes.

Tout d’abord, elles sont plus grosses et épousent mieux la forme de la main. Ce qui leur assure une bien meilleure ergonomie. Les boutons et les joysticks sont aussi plus larges et elle dispose de deux gâchettes supplémentaires à l’arrière, personnalisables. Elle transforme la Nintendo Switch en une console au look bien plus gaming.

Seules ombres au tableau, les vibrations et le gyroscope sont absents et elle est inutilisable sur la Switch dockée. Si sa prise en main est très agréable et sa conception soignée. Notez bien qu’elle est réservée à un usage 100% nomade.

8Bitdo SN30 Pro, la plus compacte

8BitDo SN30 Pro Le rétro gaming avec une pointe de modernité € 8BitDo Bluetooth Manette de jeu SN30… 38.92€

38.92€ Voir l’offre

37.13€ Voir l’offre

49.99€ Voir l’offre

62.99€ Voir l’offre

65.56€ Voir l’offre On aime Excellent niveau de finition

Excellent niveau de finition Design rétro proche du pad SNES

Design rétro proche du pad SNES Fonctionnalités modernes (capteur de mouvements…)

Fonctionnalités modernes (capteur de mouvements…) Compact, mais malgré tout ergonomique

Compact, mais malgré tout ergonomique Autonomie plus que correcte On n’aime pas Pas de véritables gâchettes analogiques

Pas de véritables gâchettes analogiques Vibrations qui pourraient être plus marquées

Vibrations qui pourraient être plus marquées Design SNES moins réussi que sur la SF30 Pro

Avis aux nostalgiques et aux amateurs de jeux rétro, sachez qu’il est possible de jouer à la Switch avec une réplique presque parfaite de la manette de la Super Nintendo. Ce modèle signé 8bitdo vous offre la possibilité de retrouver des sensations rétro-gaming pour un prix tout à fait abordable.

Et ici, il n’est pas question de faire plaisir aux fans avec un objet conçu hâtivement et aux finitions médiocres. La qualité de cette SN30 Pro est admirable, reprenant les codes de l’ancien gamepad tout en apportant suffisamment de modifications pour améliorer son ergonomie. Un point qu’on apprécie d’autant plus du fait que Nintendo soit très axé sur la rétrocompatibilité de ses jeux.

Parmi ces axes d’améliorations bienvenues, on notera le fait qu’elle est sans fil, mais aussi plus massive que l’originale, donc plus facile à prendre en main. Elle ne présente aucun problème de compatibilité, en plus d’une autonomie conséquente. Un câble USB est tout de même fourni si vous souhaitez l’utiliser sur d’autres supports. Néanmoins, il faudra vous habituer à utiliser une manette ayant les deux joysticks au même niveau, question d’habitude.

Sachez qu’il existe aussi la version SF30 aux couleurs de Super Famicom, dont vous pouvez retrouver le test complet ici.

PowerA Fusion Pro, la meilleure pour les pros

PowerA Fusion Pro L'élite des manettes Switch € Manette sans Fil Fusion Pro pour… 162.33€

162.33€ Voir l’offre

110.97€ Voir l’offre

126.41€ Voir l’offre

143.75€ Voir l’offre On aime Excellente conception

Excellente conception Finitions impeccables

Finitions impeccables Très personnalisable

Très personnalisable Vendues avec des accessoires (sacoche, joysticks, coque…) On n’aime pas Prix peu accessible

Avec la manette pour Switch Fusion Pro signée PowerA, vous êtes face à l’excellence. Et si vous trouvez qu’elle ressemble à la Switch Pro Controller, ce n’est pas simplement un tour de votre esprit. La différence, c’est que la PowerA coûte presque le double, soit pas loin de 100 euros. Mais alors, qu’est-ce qui justifie un tel prix ? Tout d’abord, la conception est impeccable, il n’y a rien à redire au niveau des finitions. La prise en main est excellente, avec un touché velouté très agréable et des joysticks texturés anti-dérapants. À l’arrière, deux palettes viennent ajouter de l’ergonomie. Ces dernières sont d’ailleurs réglables.

Le plus très appréciable : la manette est livrée dans une housse de transport rigide. À l’intérieur on trouve des sticks de rechange, un câble tressé de 3 mètres et une coque supplémentaire pour passer la couleur de noire à blanche. Vous l’aurez compris, son prix est justifié. Cette manette pour Nintendo Switch d’exception ne s’adresse pas à toutes les bourses, mais on est ravie de voir des produits d’une telle qualité adaptée à la console japonaise.

PowerA NSW Enwired, le meilleur premier prix

PowerA NSW Enwired La plus abordable € PowerA NSW EnWired Controller Tom… 23.98€

23.98€ Voir l’offre

41.66€ Voir l’offre On aime Conception très réussie

Conception très réussie Prix abordable

Prix abordable Disponible dans une grande variété de version On n’aime pas Inutilisable en mode portable

PowerA n’a pas sorti que des manettes haut de gamme, ils ont aussi une alternative abordable qui représente un excellent rapport qualité/prix : la PowerA NSW Enwired. Vous les avez sûrement déjà croisées dans des grandes surfaces ou des boutiques spécialisées, ces manettes de Nintendo Switch sont proposées dans un grand nombre de designs, aux couleurs de certaines licences célèbres telles que The Legend of Zelda, Animal Crossing ou Mario.

Si ces dernières sont abordables, elles n’en sont pas pour autant de mauvaise qualité. Sa conception est solide, les joysticks et les boutons de bonne qualité et son ergonomie globale très réussis. Cette dernière est filaire, vous ne pourrez donc l’utiliser qu’une fois la Switch dockée. C’est une excellente alternative si vous souhaitez une manette de Nintendo Switch plus traditionnelle à prix tout doux.

Pour choisir correctement votre manette de Nintendo Switch, vous allez avoir besoin de vous poser quelques questions. Celle que nous vous suggérons en premier est la suivante : à quels jeux avez-vous l’habitude de jouer ? Si votre truc, c’est plutôt des jeux rétro, alors vous devriez envisager les reproductions d’anciens gamepads tels que la 8bitdo SN30 ou bien les manettes de GameCube.

Si au contraire vous jouez majoritairement à des jeux récents, de façon compétitive ou très intensive, réfléchissez à vous procurer la Switch Pro Controller ou bien la PowerA Fusion Pro, qui vous accompagneront pendant des années.

Et si vous avez l’habitude de jouer sur Xbox ou sur PlayStation et que vous n’arrivez pas à vous habituer à l’ergonomie si particulière des Joy-Con, vous pouvez vous orienter vers un gamepad plus simple, telle que la PowerA NSW, qui ne vous demandera pas de casser la tirelire et fera très bien l’affaire.

© Unsplash

Et enfin, si les Joy-Con vous conviennent, c’est très bien aussi. Vous pouvez toutefois envisager l’achat d’une nouvelle paire, notamment s’ils ont succombé au fameux Joy-Con drift, ou bien si une nouvelle couleur vous fait de l’oeil.

Et au-delà de votre usage, vous devez aussi faire votre choix en fonction de la taille de vos mains et de vos préférences en matière d’ergonomie. Il serait franchement dommage que vous vous retrouviez avec des douleurs au bout d’une heure ou deux de jeu parce que votre que votre manette n’est pas adaptée à la forme de vos mains. C’est un accessoire essentiel du gamer, il est donc important de privilégier votre confort.

Vous l’aurez compris, le plus important pour choisir la meilleure manette de Nintendo Switch est avant tout de vous poser les bonnes questions.

🎮 Manette filaire ou sans-fil ?

Manette filaire PowerA NSW Enwired – Crédit : PowerA

Le choix d’une manette de Nintendo Switch filaire ou non filaire relève avant tout de vos préférences.

Les manettes filaires sont moins chères, plus légères et ont l’avantage de ne jamais manquer de batterie, cependant elles vous offrent moins de liberté de mouvement. Elles sont souvent vendues avec des câbles de 3 mètres, ça sera donc à vous de voir si cette longueur suffit pour jouer à votre Switch en version dockée, et sans être obligé de rester figé bras tendu sans aucune possibilité de vous mouvoir.

Les manettes sans-fil vous permettent d’être plus à l’aise dans vos mouvements et de vous placer à la distance que vous souhaitez de votre télévision ou de votre console. Elles doivent être rechargées, certes, mais de nombreux modèles offrent plusieurs dizaines d’heures d’autonomie et vous alertent lorsque la batterie est faible. Il existe aussi des stations de recharge ou bien le Charging Grip qui vous permet de charger vos Joy-Con tout en jouant.

💡 Quelle est la différence entre les Joy-Con et la manette Pro ?

Ces deux gamepads sont toutes les deux conçues par Nintendo, à l’inverse de celles sous licence fabriquées par d’autres constructeurs. La Switch Pro Controller ressemble beaucoup plus à une manette classique que les Joy-Con, c’est pourquoi beaucoup de joueurs la préfèrent.

Il est possible de jouer avec cette dernière en version dockée ou en version portable (notez qu’il vous faudra tout de même poser votre Switch devant vous), mais pas de jouer à plusieurs, comme le permettent les Joy-Con.

Ces deux manettes offrent des expériences totalement différentes. Et rien ne vous empêche d’avoir les deux en fonction du type de jeu auquel vous jouez.

Joy-Con Nintendo Switch – Crédit : Sara Kurfeß, Unsplash

🤔 Quelle différence entre la manette officielle Nintendo et toutes les autres ?

Parfaitement adaptées à la Switch car conçue par Nintendo, on trouve les Joy-Con et la Switch Pro Controller. Les fonctionnalités de vibration HD, de NFC ou de gyroscope sont présentes et la compatibilité est parfaite. Elles sont plus onéreuses que les autres, mais cela se ressent sur la qualité.

Toutes les autres manettes se trouvent sous licence Nintendo, mais ne sont pas conçues par la firme. La qualité est donc plus variable en fonction du modèle, de même que les fonctionnalités présentes. Certaines offrent des gâchettes supplémentaires, d’autres sont très abordables, mais ne propose pas la vibration et le gyroscope. Sachez toutefois que, tant que le logo Nintendo Switch est bien présent, vous ne devriez rencontrer aucun problème de compatibilité.

La connexion d’une manette de Nintendo Switch à la console va dépendre du modèle.

Pour une manette filaire , il suffira simplement de brancher le câble sur la console pour commencer à jouer.

, il suffira simplement de brancher le câble sur la console pour commencer à jouer. Pour une manette sans-fil, l’étape de connexion dépend parfois des modèles. Le mieux étant donc de regarder sur le mode d’emploi. Cependant, il suffit bien souvent d’allumer la Switch ainsi que le gamepad et d’appuyer quelques secondes sur les boutons d’appairages des deux appareils pour que la connexion s’établisse.

Attention de contrôler la présence de piles dans la manette et la charge de la batterie.

Prendre soin de votre manette, c’est l’assurance de la garder en bon état et d’éviter une usure prématurée. Beaucoup d’éléments peuvent venir l’abîmer, la première étant bien sûr vos mains. La moiteur de ces dernières peut non seulement laisser des traces peu hygiéniques, mais aussi, à terme, l’abîmer. Et si vous ne vous sentez pas concerné parce que vous jouez peu, sachez que la poussière n’est pas plus recommandable.

Pour éviter cela, vous devez nettoyer régulièrement votre manette. Vous pouvez le faire avec un chiffon doux, des cotons-tiges, des petites brosses sèches, des bombes à air comprimé ou bien même des petits cure-dents pour atteindre les endroits difficiles comme les petites rainures. Le tout étant de ne jamais l’immerger, ni la mouiller.

Découvrez nos autres guides gaming :