La Nintendo Switch 2 adopterait un dock repensé et bien plus ergonomique

Un brevet révélé par Nintendo pourrait donner un aperçu des innovations du dock de la future Switch 2. Celui-ci présente un appareil repensé pour être plus ergonomique notamment grâce à l’intégration d’un bloc central rotatif permettant de rendre le câblage de la console plus flexible.

©Erik Mclean via Unsplash

La Switch 2 devrait un jour pointer le bout de son nez, c’est évident. La Nintendo Switch actuelle commence en effet à se faire vieille. De ce fait, il est plus que probable que l’entreprise nipponne prépare la génération suivante de machine.

Certes, aucune information officielle la concernant n’est disponible, cependant il est possible de se renseigner sur la Switch 2 grâce aux rumeurs et fuites présentes sur internet. Certaines d’entre elles parlent d’une console décevante tandis que d’autres suggèrent que la Nintendo Switch 2 pourrait être, au contraire, surprenante.

Par exemple, la plupart des jeux seraient capables d’utiliser le DLSS, la technologie d’upscaling de NVIDIA. Malheureusement, il est impossible de savoir si ces informations s’avèrent exactes pour l’instant. Surtout que la console en question n’a rien d’officiel, il vaut donc mieux les prendre avec précaution.

Malgré tout, il est possible de glaner quelques informations plus “concrètes” la concernant. L’une d’entre elles sous-entend que le dock de la machine serait repensé par Nintendo afin de le rendre plus ergonomique.

©Nintendo

Le dock de la Switch 2 pourrait être rotatif

C’est en tout cas ce que laisse penser un brevet déposé par la firme japonaise en juillet 2021, un peu avant la sortie de la Switch OLED. Ce qui est intéressant avec ce dépôt de brevet, c’est qu’il vient tout juste d’être rendu public.

Il est donc envisageable que ce brevet, à l’origine possiblement pensé pour la Switch OLED, pourrait être applicable à la prochaine machine de Nintendo. D’autant plus que celle-ci devrait sortir en 2025 au plus tôt, selon des informations récentes. Cette révélation pourrait donc coïncider avec un lancement ou une présentation prochaine de la console hybride.

Le brevet en question dévoile un dock redessiné afin de proposer une nouvelle disposition des connecteurs à l’intérieur de la machine. Si dans l’ensemble le dock conserverait une apparence similaire, un hub de câblage centralisé et rotatif pour les ports HDMI et USB serait présent.

Cela permettrait à Nintendo de proposer une machine plus “flexible” et adaptable pour les joueurs. Ainsi, il serait possible de tourner le hub pour orienter les ports vers le côté droit ou gauche du dock. Le bloc central serait capable de tourner afin d’opérer une rotation entre 90° et 180°.

©Nintendo

Vers une Switch 2 plus flexible ?

Si cela peut sembler superflu, ce serait en accord avec la philosophie de Nintendo concernant ses consoles. Le but de la firme n’est pas forcément de faire des machines dernier cri mais plutôt de proposer des expériences novatrices pour les joueurs.

Il est néanmoins important de préciser le fait qu’un brevet déposé ne se traduit pas forcément en produit fini. Une innovation de ce genre peut être abandonnée en cours de développement ou bien n’être qu’une idée n’ayant pas pour but d’être commercialisée.

Ce nouveau dock ne représenterait pas une révolution à proprement parler mais il serait malgré tout bienvenu. Cela permettrait aux usagers de profiter de plus de confort et d’ergonomie en adaptant leur console à toutes les configurations de leur aire de jeu sans trop se soucier du câblage et de la connectique.

Un nouveau brevet dévoilé par Nintendo donne un aperçu des changements potentiels du dock de la Switch 2.

Celui-ci pourrait accueillir un hub central rotatif pour adapter la disposition des câbles USB et HDMI.

Ce nouveau dock pourrait rendre la Nintendo Switch 2 plus ergonomique et beaucoup plus flexible.

Source : ppubs.uspto.gov