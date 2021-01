NVIDIA : le BAR redimensionnable arrive, uniquement pour les RTX 3000

Dès novembre, peu après la présentation du Smart Access Memory par AMD, NVIDIA a indiqué qu’elle planchait sur l’implémentation du BAR redimensionnable pour ses cartes graphiques. L’entreprise a profité du CES 2021 pour l’annoncer.

Le principe du BAR redimensionnable consiste à faciliter l’accès à la mémoire graphique par le CPU via le PCI-Express ; concrètement, en permettant au processeur d’accéder à la totalité de la mémoire vidéo de la carte graphique sous la forme d’un seul bloc plutôt que par des séquences de 256 Mo. NVIDIA explique le principe ainsi : « La taille toujours croissante des assets des jeux modernes se traduit par de nombreux transferts. Grâce au BAR redimensionnable, les ressources peuvent être interrogées et envoyées d’un seul bloc, de sorte que le CPU puisse accéder efficacement à la totalité du tampon de trame. En outre, les transferts peuvent avoir lieu simultanément et non plus seulement à la suite ».

CPU Intel et AMD

NVIDIA précise que ce support concerne les cartes graphiques GeForce RTX 3000 versions desktop et mobiles et les futurs produits ; les anciennes cartes RTX 2000 ne sont donc pas éligibles. La première référence à en bénéficier sera la RTX 3060, à partir de fin février.

Si NVIDIA assure une compatibilité avec les processeurs Intel et AMD, la société précise que la prise en charge du BAR redimensionnable implique une mise à jour des pilotes graphiques mais également du BIOS. Forcément, l’éligibilité d’une carte mère dépendra donc du bon vouloir de son fabricant. NVIDIA promet une collaboration avec ASUS, ASRock, EVGA, GIGABYTE et MSI, sans toutefois dévoiler une liste précise de modèles.

Enfin, en ce qui concerne l’amélioration des performances dans les jeux, il est probable qu’il soit du même acabit qu’avec les RX 6000 d’AMD, c’est-à-dire de 10-15 % en fonction des jeux et des réglages.