NVIDIA lance un bundle ‘Les Gardiens de la Galaxie’

Le 26 octobre prochain paraîtra le jeu Les Gardiens de la Galaxie, développé par Eidos-Montréal et édité par Square Enix. Ce titre bénéficiera de réflexions en temps réel en raytracing et du NVIDIA DLSS. En conséquence, NVIDIA a décidé de l’intégrer dans un bundle ; la société fournira un code d’une copie numérique du jeu pour l’achat d’un PC fixe ou portable équipé d’une GeForce RTX 3000.

Comme la plupart des bundles actuels, celui-ci ne concerne que les PC prémontés et exclut les cartes graphiques vendues au détail. Concrètement, ce bundle Les Gardiens de la Galaxie est « uniquement valable pour l’achat d’un PC de bureau ou d’un PC portable éligible doté d’une carte graphique GeForce RTX 3090, 3080 Ti, 3080, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti ou 3060 ». L’offre a débuté hier et s’achèvera le 28 octobre prochain. La date limite d’activation du code de téléchargement est le 6 janvier 2022. En outre, notez qu’il s’agit de l’édition Standard sur Steam ; par ailleurs le jeu est également disponible à l’achat sur l’Epic Games Store.

Un TPS dans l’univers Marvel

Marvel’s Guardians of the Galaxy est un jeu d’aventure et d’exploration en vue à la troisième personne (TPS). Voici son descriptif :

« Embarquez pour une virée déjantée à travers la galaxie dans cette version inédite de Marvel’s Guardians of the Galaxy. Dans ce jeu d’action/aventure à la troisième personne, vous incarnez Star-Lord, et grâce à votre autorité (parfois douteuse) et à votre audace, vous avez convaincu une bande de héros improbables de se joindre à vous. Un crétin (sûrement pas vous) a déclenché une série d’événements catastrophiques et vous êtes le seul à pouvoir fédérer les Gardiens assez longtemps pour empêcher un désastre interplanétaire. Utilisez vos blasters élémentaires, collez des raclées en équipe, donnez des coups de jet-bottes… Tous les coups sont permis ! »

Le jeu est uniquement solo.