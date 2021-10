Le NVIDIA DLSS multiplie jusqu’à 3 fois le nombre d’IPS dans F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch

NVIDIA rapporte que sa technologie DLSS multiple par trois le nombre moyen d’images par seconde sur le jeu F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch. Cette assertion vaut pour une définition de 3840 x 2160 pixels, avec les réglages au maximum, y compris le ray tracing.

À ce propos, l’entreprise indique que « le DLSS donne des boosts jusqu’à 3X en 4K, ce qui permet de jouer en ray tracing à 60 FPS en résolution 4K sur une 3060 Ti et plus ! ». Par ailleurs, la société communique également les gains sur PC portables, cette fois en Full HD. Les plateformes de test utilisées par NVIDIA embarquent à chaque fois des processeurs AMD. En effet, on retrouve un Ryzen 9 5900X (12 cœurs / 24 threads) côté desktop, un Ryzen 9 5900HX ou Ryzen 7 5800H (8 cœurs / 16 threads) côté mobile.

Test Myst (2021) : un livre ouvert sur l’évolution de nos PC

Ray tracing DXR, NVIDIA DLSS et Reflex

Développé par TiGames et édité par Antiidelay, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch se présente comme un Metroidvania. Il est disponible depuis le 2 octobre. Le titre profite du NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex et du ray tracing DXR. Pour ce dernier point, NVIDIA précise qu’il bénéficie « d’un système d’éclairage en raytracing qui comprend les réflexions, l’éclairage global et les caustiques qui améliorent considérablement la qualité de l’image dans le jeu ». Pour le petit point vocabulaire, si comme nous, vous ne connaissiez que l’adjectif « caustique », sachez que le substantif désigne la « substance chimique qui détruit les tissus » mais également une « surface tangente aux rayons lumineux d’un faisceau issu d’un même point dans l’espace objet et ayant traversé certains instruments optiques imparfaits » selon le Larousse.

Enfin, concernant NVIDIA Reflex, la technologie réduit la latence jusqu’à 45 %, toujours selon les mesures effectuées par NVIDIA.

D’autre part, la société en profite pour nous rappeler qu’Alan Wake Remastered est disponible dès maintenant avec le NVIDIA DLSS.