NVIDIA DLSS : une augmentation des performances allant jusqu’à 85 % dans ‘Evil Dead : The Game’

Un pilote Game Ready pour Evil Dead : The Game qui ajoute également une prise en charge Day-0 pour les jeux Vampire : The Masquerade – Swansong et Dolmen.

NVIDIA a décidément choisi d’axer sa communication autour du jeu Evil Dead : The Game, lancé aujourd’hui. L’entreprise en a fait le symbolique 1300e jeu disponible sur son service de cloud gaming GeForce Now. La société le mobilise aussi pour promouvoir sa technologie NVIDIA DLSS (deep learning super sampling).

Grâce au nouveau pilote GeForce Game Ready Driver, les joueurs détenteurs d’une carte graphique GeForce RTX peuvent activer le NVIDIA DLSS pour accélérer les performances dans le jeu jusqu’à 85 % avec les paramètres épiques selon les mesures effectuées par NVIDA. Concrètement, tous les utilisateurs équipés d’un GeForce RTX 3060 Ti ou carte supérieure peuvent jouer à Evil Dead : The Game à plus de 60 FPS en 4K avec les paramètres réglés au maximum grâce au DLSS.

Contrairement à d’autre s , NVIDIA livre les pilotes à temps

Au passage, NVIDIA qui avait déjà vanté la qualité de ses pilotes GeForce Game Ready fin avril, en profite pour égratigner implicitement Intel, incapable de publier ses pilotes GPU à temps ; la firme argue que de son côté, son « programme Game Ready Driver a été créé de toutes pièces pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Ce programme crée une synergie avec les développeurs de jeux, en établissant une cadence régulière d’échange de pré-versions de jeux et de pilotes. Nous travaillons ensemble pour trouver des optimisations et résoudre les problèmes, et nous itérons les builds en conséquence pour garantir que le jeu et le pilote Game Ready offrent la meilleure qualité et les meilleures performances au lancement. Chaque pilote Game Ready est certifié WHQL par Microsoft. »

Pour illustrer ces propos, l’entreprise annonce que le pilote Game Ready pour Evil Dead : The Game (publié hier) inclut également la prise en charge de Day-0 pour Vampire : The Masquerade – Swansong, qui sortira le 19 mai, ainsi que Dolmen, attendu le 20 mai.