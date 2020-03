NVIDIA explique tout du ray tracing RTX pour Minecraft

En août 2019, on a découvert que Minecraft se mettait au ray tracing grâce à plusieurs extraits. En décembre de la même année, NVIDIA a sorti d’autres séquences de ray tracing RTX pour le jeu. Toujours dans l’optique de promouvoir sa technologie, la société publie de nouveaux tutoriels et vidéos, ainsi que plusieurs captures d’écran.

Ces images proviennent de mondes créés par des dénommés Razzleberries, BlockWorks et GeminiTay. Le premier a élaboré « Of Temples and Totems RTX – un monde d’aventure qui concentre les joueurs sur l’exploration et l’achèvement des défis dans des temples mystérieux. Chaque temple propose l’émissivité par pixel et des ombres en temps réel, et tire parti de l’illumination globale pour créer une expérience immersive pour les joueurs ». L’œuvre du second s’intitule « Imagination Island RTX par BlockWorks – Un parc à thème entièrement explorable, rempli d’œufs de Pâques, qui abrite quatre terres distinctes, chacune dédiée à un élément du Ray Tracing en temps réel […] ». Enfin, la création du dernier est « Crystal Palace – Une carte de survie sur le thème de la fantasy qui met en scène un château construit de main de maître. Des ombres tracées par des rayons et de belles atmosphères créent un réalisme dans ce monde construit à l’échelle 1:1 ».

Vidéos et guides pratiques

NVIDIA propose également deux vidéos. L’une montre comment créer des matériaux basés sur la physique pour Minecraft avec RTX. L’autre explique comment élaborer un path-tracer en temps réel pour le jeu.

Enfin, en ce qui concerne les tutoriels, ils sont au nombre de trois. Le premier explique comment créer des matériaux basés sur la physique pour Minecraft avec RTX. Le second se focalise sur la création de textures PBR. Quant au dernier, il dévoile les meilleures pratiques pour la conversion des mondes Java en mondes RTX.

Source : NVIDIA