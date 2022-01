Nvidia GeForce RTX 3050 : des liens pour l’acheter à 279 euros, faites vite !

Faites chauffer la souris, c’est à vous de jouer à cette seconde très précise. Le 27 janvier à 15h sort en effet la GeForce RTX 3050, la carte la plus abordable de la génération Ampere. Empruntant le GPU GA106 de la RTX 3060, mais dans une version bridée, elle constitue une très bonne solution pour renouveler une vieillissante carte de génération GTX 10/16 et prétendre à un rendu Full HD avec des réglages élevés et un excellent framerate. Tout en profitant de l’arsenal des dernières technologies du constructeur, avec des RT Cores de seconde génération et des Tensor Cores de troisième génération.

En pratique, comme nous l’avons démontré dans notre test complet, il est même possible d’envisager le jeu en WQHD grâce au DLSS et même d’activer des effets de ray-tracing sans (trop) tirer vers le bas les réglages graphiques. La consommation électrique tout comme les températures ou les nuisances sonores sont maîtrisées, modèle compact et d’entrée de gamme oblige.

GeForce RTX 3050 : où l’acheter à 279 euros ?

En l’absence de version Founders Edition, c’est vers les constructeurs partenaires qu’il faudra vous tourner. Voici une sélection d’offres qui sont toutes censées s’ouvrir à 15h précises et respecter le prix public conseillé de 279 euros. À vous d’être parmi les plus rapides, si vous avez besoin de remplacer un GPU aujourd’hui trop limité.

Attention, tous ces modèles reprennent rigoureusement les caractéristiques de référence et s’articulent autour d’un système de refroidissement classique à deux ventilateurs (qui devrait largement suffire) et elles ne sont pas overclockés d’usine.

Si vous envisagez d’assembler un PC complet de zéro, vous pouvez également vous intéresser aux configurations complètes proposées par certains intégrateurs, qui embarquent une GeForce RTX 3050 tout en maintenant un tarif compétitif : comptez 899 euros en moyenne, pour un PC fixe avec un processeur Core i3-12100F, 8 Go de RAM et un SSD.