Nvidia prend de l’avance sur l’IA grâce à ce nouveau coup de maître

Nvidia a très vite compris les enjeux liés à l’IA en étant l’un des précurseurs dans ce domaine. Depuis 2018, ses GPU intègrent le super échantillonnage d’apprentissage profond (DLSS), une mise à l’échelle automatique basée sur l’intelligence artificielle. Il en est de même pour ses récentes déclinaisons DLSS 3 (Frame Generation) et 3.5 (Ray Reconstruction), qui permettent d’augmenter la fluidité de nos jeux vidéo et d’améliorer leur rendu. Ses GPU Blackwell devraient d’ailleurs franchir une nouvelle étape.

Mais la marque au caméléon a surtout conquis les entreprises grâce aux data centers et cartes graphiques professionnelles telles que les RTX Quadro. D’ailleurs, ce marché est la part la plus importante pour Nvidia. Alors que nous sommes en train de vivre l’avènement de l’IA dans de nombreux secteurs, il est naturel que la firme veuille conserver son avance. C’est pourquoi elle vient de débourser 700 millions de dollars pour racheter Run:AI, une start-up israélienne de charges de travail IA.

Un énorme coup de boost pour l’écosystème Nvidia

Run:AI a été fondée en 2018 par Omari Geller et Ronan Duar en développant de l’intelligence artificielle basée sur Kubernetes, un système open-source pour la gestion de charges de travail et de services conteneurisés. Ce logiciel permet aux entreprises d’optimiser les infrastructures de calcul grâce à une plateforme cloud portable, permettant ainsi aux employés d’en disposer, qu’ils soient au bureau ou en télétravail. Il peut aussi être rendu compatible dans des systèmes hybrides.

Run:AI fournit alors des solutions aux sociétés pour superviser et améliorer leurs ressources informatiques en vu d’accélérer leur développement. De grands noms de l’industrie bancaire et Tech en sont clientes, comme Sony, BNY Mellon Investment Managment, ou encore Crédit Agricole. Depuis 2020, la firme faisait équipe avec Nvidia afin de proposer un suivi personnalisé aux sociétés. Mais désormais, Run:AI fait partie intégrante du géant vert.

Ce rachat permettra à Nvidia de tirer partie de toutes les technologies développées par l’entreprise israélienne, et ainsi les inclure dans son écosystème, à commencer par DGX Cloud. Cette plateforme hybride matérielle et logicielle d’intelligence artificielle inclut une panoplie de modèles pré-entraînés et des frameworks optimisés. En bénéficiant des technologies de Run:AI, Nvidia frappe un grand coup sur l’IA en prenant une distance considérable sur ses concurrents, puisque cela va faciliter la gestion et l’amélioration des ressources de calcul pour les entreprises clientes de la société.

L’intelligence artificielle pour tous

Nvidia cherche avant tout à démocratiser l’IA et à ne pas la réserver aux plus grosses entreprises. En effet, la vision de Run:AI sur le long terme était de proposer du calcul GPU à la demande. C’est à dire qu’il était possible pour chaque entreprise d’avoir un écosystème IA personnalisé en fonction de sa taille. Les marques clientes pouvaient ainsi lancer de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle rapidement.

Cette vision va de paire avec celle de Nvidia, qui cherche à rendre l’IA accessible au plus grand nombre. On l’a bien vu dans le domaine du jeu vidéo : Nvidia se sert de l’IA pour créer des softs ultra réalistes. Ses cartes graphiques GeForce RTX pour les joueurs bénéficient aussi de l’IA pour améliorer le rendu et les performances des titres vidéoludique, et ce, quelle que soit la gamme du GPU pour chaque génération. Elle peut aussi servir à communiquer avec le chatbot RTX.