Le DLSS 3.0 fait ses débuts aujourd’hui dans 3 jeux

La génération Ada Lovelace s’accompagne de la technologie DLSS 3.0 (Deep Learning Super Sampling) ; une version pour l’instant exclusive aux GeForce RTX 4000, et donc à la GeForce RTX 4090 jusqu’à l’arrivée de la GeForce RTX 4080 le mois prochain. Le matériel est donc là, mais encore faut–il des jeux compatibles. NVIDIA a détaillé ses plans sur ce terrain dans un article publié hier. Trois jeux prennent en charge le DLSS 3.0 dès aujourd’hui, deux autres suivront dans quelques jours.

Les premiers jeux à prendre en charge le DLSS 3.0 sont :

SUPER PEOPLE – aujourd’hui

Justice Fuyun Court – aujourd’hui

Loopmancer – aujourd’hui

Microsoft Flight Simulator – 17 octobre

A Plague Tale : Requiem – 18 octobre

Bien sûr, d’autres sont prévus. Lors de l’annonce du DLSS 3.0, NVIDIA a donné une liste de 35 titres, moteurs et logiciels. Citons par exemple Jurassic World Evolution 2 et Mount & Blade II: Bannerlord.

DLSS 2.0

Naturellement, le DLSS 3.0 ne signe pas l’arrêt du DLSS 2.0, toujours bien utile aux cartes graphiques RTX Turing et Ampere (RTX 2000 et RTX 3000). La technologie de sur–échantillonnage est déjà ou sera supportée par les jeux ci–dessous avant la fin du mois :

Dakar Desert Rally – disponible dès à présent

Kena : Bridge of Spirits – disponible dès à présent

Blind Fate : Edo no Yami – disponible dès à présent

Broken Pieces – disponible dès à présent

Destroy All Humans ! 2 – disponible dès à présent

Q.U.B.E. 10th Anniversary – disponible dès à présent

Scathe – disponible dès à présent

SCP : Secret Files – disponible dès à présent

PC Building Simulator 2 – 12 octobre

The Last Oricru – 13 octobre

Batora : Lost Haven – 20 octobre

Gotham Knights – 21 octobre

Sackboy : A Big Adventure – 27 octobre

