NVIDIA officialise ses GPU Blackwell conçus pour rendre l’IA plus efficace

NVIDIA vient de présenter officiellement sa nouvelle génération de GPU Blackwell devant alimenter les modèles d’intelligence artificielle. Selon l’entreprise, celle-ci représente une avancée significative, notamment en ce qui concerne la capacité de calcul et d’apprentissage des grands modèles de langage (LLM).

Les avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle nécessitent une évolution de la technologie qui l’alimente. Pour qu’un LLM comme Chat GPT progresse ou soit plus performant, il a besoin de toujours plus de puissance de calcul.

Ces chatbots ont donc besoin de puces plus performantes. Heureusement, NVIDIA l’a bien compris et vient de présenter le successeur de son chipset H100. Celui-ci prend la forme de la nouvelle génération de GPU Blackwell.

Cette nouvelle architecture, déjà découverte suite à un vol des données de NVIDIA, serait selon l’entreprise les meilleures puces consacrées à l’IA. Toujours d’après le constructeur, cette génération pourrait offrir des performances cinq fois supérieures à celles des GPU Hopper H100.

C’est donc devant une assemblée d’une dizaine de milliers de personnes que NVIDIA a officiellement dévoilé la puce B200 ainsi que la “superpuce” GB200. Toutes deux conçues pour accélérer les calculs de l’intelligence artificielle.

Superpuce Blackwell GB200 © NVIDIA

Quelles améliorations sont apportées par le GPU B200 ?

Les chipsets Blackwell devraient représenter une avancée significative, notamment grâce à leur conception. Par exemple, l’intégration du nœud de gravure TSMC N4P personnalisé devrait améliorer l’efficacité énergétique des puces. De plus elle devrait réduire la complexité du processus de gravure.

Le GPU B200 serait, d’après NVIDIA, 25 fois moins énergivore que la génération H100. À titre d’exemple, l’entreprise suggère que l’entraînement d’un LLM de 1,8 million de paramètres ne nécessiterait que 2000 GPU Blackwell et 4 mégawatts d’énergie contre 8000 Hopper et 15 mégawatts.

Encore selon NVIDIA, cette génération est la plus puissante actuellement et dispose d’améliorations technologiques lui permettant de surpasser la concurrence. Parmi elles, le constructeur évoque ses 208 milliards de transistors ainsi que l’utilisation de deux die GPU connectés entre eux à 10 To/s.

Cela permet, par exemple, aux puces B200 d’offrir 20 pétaflops de puissance FP4. La GB200, devrait permettre une augmentation des performances des calculs d’inférence jusqu’à 30 fois supérieures.

NVIDIA B200 NVIDIA H200 (SXM5) NVIDIA H100 (SMX5) NVIDIA H100 (PCIe) GPU B200 H200 (Hopper) H100 (Hopper) H100 (Hopper) Nœud de gravure 4nm 4nm 4nm 4nm Transistors 208 milliards 80 milliards 80 milliards 80 milliards Interface mémoire 8192-bit HBM4 5120-bit HBM3e 5120-bit HBM3 5120-bit HBM2e Taille de la mémoire Jusqu’à 192 Go HBM3 @ 8.0 Go/s Jusqu’à 141 Go HBM3e @ 6.5 Go/s Jusqu’à 80 Go HBM3 @ 5.2 Go/s Jusqu’à 94 Go HBM2e @ 5.1 Go/s Puissance maximale 700W 700W 700W 350W

L’IA va-t-elle progresser trop rapidement ?

Alors que le domaine de l’intelligence artificielle est en plein essor, l’apparition des GPU Blackwell devrait accélérer encore plus son évolution. Actuellement, l’IA est capable de prouesses impressionnantes, l’amélioration de leur capacité pourrait être inquiétante pour certains.

Cette nouvelle génération de puce est sans nul doute une belle avancée. Malheureusement, l’intelligence artificielle est un domaine encore mal maîtrisé. L’augmentation exponentielle de leur capacité pourrait amener à des dérives plus préoccupantes encore.

Entre les problèmes de propagande liés à l’IA et sa propension à créer du contenu hasardeux, l’augmentation de leur capacité de réflexion pourrait être à double tranchant. Les GPU Blackwell vont certainement permettre aux LLM de réfléchir et d’apprendre plus vite. Cependant, ils pourraient également accentuer les errances de cette technologie naissante.