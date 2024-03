NVIDIA se sert de l’IA pour créer des jeux ultra-réalistes qui s’adaptent en temps réel

Covert Protocol ©NVIDIA

L’intelligence artificielle est un outil formidable mais qui soulève néanmoins quelques questions éthiques. Cette technologie est utilisée dans de nombreux domaines et celui du jeu vidéo ne fait pas exception.

Il semblerait même que pour certaines entreprises, l’intelligence artificielle représente l’avenir de l’industrie. Ainsi, Microsoft suggérait dernièrement qu’à l’aide de l’IA, n’importe qui pourrait créer un jeu vidéo.

En effet, cette technologie peut être utilisée dans le développement d’un jeu vidéo. Par exemple, CD Projekt Red a utilisé l’IA afin d’enregistrer des lignes de dialogue supplémentaires pour un personnage dont le doubleur officiel était malheureusement décédé.

Évidemment, l’utilisation de l’intelligence n’est pas toujours aussi “morbide” puisqu’elle peut également servir à rendre les PNJ plus intelligents. C’est l’un des projets de NVIDIA et de son système Avatar Cloud Engine. D’ailleurs à l’occasion du GDC 2024, NVIDIA vient de présenter une nouvelle démo technique jouable d’ACE appelée Covert Protocol.

Avec l’IA et ACE NVIDIA veut créer des dialogues réalistes

Le but d’ACE est de rendre les personnages non-joueurs plus émotifs et réalistes en plus de simplifier le processus de développement d’un jeu. Cela passe principalement par la génération de voix, d’animations mais aussi des dialogues par l’IA.

La vidéo de présentation met en avant les capacités des outils IA de Nvidia. Selon cette démo, cela permet aux PNJ de réagir aux interactions des joueurs, générant des réponses adaptées au gameplay en temps réel.

Selon NVIDIA, chaque partie de la démo technique est unique, l’intelligence artificielle étant capable de s’adapter aux différentes situations rencontrées par les joueurs. Covert Protocol a été développé en collaboration avec Inworld, une entreprise spécialisée en IA.

Inworld prévoit de rendre le code source de Covert Protocol disponible. Le but est d’inciter d’autres développeurs à adopter la technologie ACE de NVIDIA. L’entreprise a également présenté à nouveau sa technologie Audio2Face.

World of Jade Dinasty©NVIDIA

Celle-ci permet la synchronisation labiale des personnages avec différents langages. Le but d’Audio2Face serait de faciliter la création de jeux multilingues. Ici aussi, cela permettrait de gagner un temps considérable. De nombreux développeurs font l’impasse sur la localisation de leur jeu notamment à cause de problèmes d’animation liés aux différentes langues.

ACE met-il en danger les doubleurs professionnels ?

Si ces technologies IA présentées par NVIDIA sont particulièrement impressionnantes, elles ont malgré tout quelques défauts. En effet, l’introduction de l’intelligence artificielle de cette manière pourrait sonner le glas d’une profession importante : celle de doubleur.

Après les scénaristes, ce sont ces professionnels pourraient devenir totalement superflus, l’IA faisant leur travail plus rapidement et surtout sans être payée. S’il est probable que certains studios ne se passent pas de leur service par souci de réalisme, de grosses entreprises moins scrupuleuses pourraient très bien s’en passer.

Dans une industrie où il ne se passe pas un jour sans que des licenciements de masse aient lieu, l’avènement de ce genre de technologie est assez préoccupant. En espérant que l’avenir du jeu vidéo ne repose pas à 100% sur l’intelligence artificielle et que l’humain ne disparaisse pas totalement de l’expérience des joueurs.