NVIDIA supprimera bientôt la fonctionnalité GameStream pour les appareils Shield

En février prochain, une mise à jour mettra fin à GameStream sur les NVIDIA Shield. L’entreprise a publié une notification de fin de service dans laquelle elle invite les utilisateurs à s’orienter vers le SteamLink ou le GeForce Now.

© NVIDIA

Lancée en octobre 2013, la fonctionnalité GameStream permet de diffuser un jeu sur les Shield Tablet / TV depuis un PC muni d’une carte graphique GeForce, via le réseau local. En l’état, le service autorise des définitions jusqu’en 2160p à 60 images par seconde.

Comparatif Cloud Gaming : profitez de vos jeux PC et consoles de n’importe où à Noël

Passez à Steam Link… ou au GeForce Now

NVIDIA n’a pas justifié sa décision. La société souhaite probablement inciter les détenteurs de Shield à passer au GeForce Now. L’article précise en effet : “Les propriétaires de SHIELD peuvent utiliser Steam Link pour diffuser des jeux depuis leur PC vers la SHIELD. Steam Link prend en charge le streaming 4K et permet le streaming vers de nombreux appareils, notamment les PC, les téléphones et les tablettes. Les joueurs peuvent également diffuser des jeux PC depuis le cloud vers leur SHIELD TV en utilisant le service GeForce NOW de NVIDIA”.

Le mail envoyé par l’entreprise aux utilisateurs se termine d’ailleurs par ces mots : “Nous vous invitons également à diffuser des jeux PC depuis le cloud grâce au NVIDIA GeForce NOW”.

Notez qu’AMD propose un système similaire appelé AMD Link. Il existe également des solutions indépendantes telles que Moonlight, un hôte GameStream open-source.

Enfin, si vous souhaitez absolument conserver GameStream, vous pourrez toujours refuser la mise à jour. NVIDIA prévient toutefois que “Gamestream pourra continuer à fonctionner pendant un certain temps, mais ne sera plus pris en charge et finira par cesser de fonctionner. Tous les autres services pris en charge par NVIDIA Games, y compris GeForce NOW, nécessiteront une mise à jour de l’application pour continuer à fonctionner”.

Sources : NVIDIA, Reddit