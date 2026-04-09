Pourquoi MSI et ASUS refusent de sortir de nouvelles cartes mères pour Intel

En raison de la compatibilité des modèles actuels et du coût élevé de la mémoire vive, MSI et ASUS ont décidé de ne pas lancer de nouvelles cartes mères pour la gamme Arrow Lake Refresh, préférant se concentrer sur les solutions existantes et le maintien de la DDR4.

Deux des principaux fabricants de cartes mères, MSI et ASUS, n’ont pas l’intention de lancer de nouvelles références pour accompagner l’Arrow Lake Refresh d’Intel. Une décision qui s’explique par plusieurs facteurs, dont la compatibilité déjà assurée par les modèles existants et les turbulences actuelles sur le marché de la mémoire vive.

Des cartes Z890 jugées suffisantes

MSI ne prévoit pas de développer de nouvelles cartes mères Z890 à l’occasion du rafraîchissement de la gamme Arrow Lake. La raison avancée est simple : les cartes Z890 actuellement disponibles sont déjà compatibles avec les nouveaux processeurs Core Ultra 200S Plus, ce qui rend le lancement de nouvelles références peu pertinent d’un point de vue commercial.

ASUS semble avoir adopté la même position. Selon des informations relayées par GFF Events et reprises par le compte @unikoshardware, le fabricant taïwanais ne montrerait lui non plus aucun intérêt particulier pour une mise à jour de sa gamme Z890 dans ce contexte.

Il faut dire que les ventes de processeurs Arrow Lake n’ont pas été particulièrement soutenues, ce qui pèse mécaniquement sur l’écoulement des cartes mères Z890 déjà en circulation. Dans ces conditions, investir dans de nouveaux modèles représenterait un risque commercial difficilement justifiable.

MSI se tourne vers la DDR4

Ce qui retient davantage l’attention, c’est l’orientation que MSI envisagerait de prendre en parallèle. Le fabricant réfléchirait à recentrer une partie de ses efforts sur des cartes mères compatibles DDR4. Il n’est pas encore clair si cela passerait par une augmentation de la production de modèles existants ou par le lancement de nouvelles références, mais l’intention semble réelle.

Ce repositionnement s’inscrit dans un contexte de hausse sensible des prix de la mémoire DDR5, qui a eu pour effet de freiner les ventes de cartes mères conçues pour ce standard. D’autres acteurs du secteur ont déjà réagi à cette situation : ASRock, par exemple, a commencé à proposer des cartes dites « combo », intégrant à la fois des slots DDR4 et DDR5 afin d’offrir davantage de flexibilité aux utilisateurs.

Colorful ressort même la DDR3

La situation du marché de la mémoire est suffisamment tendue pour pousser certains fabricants encore plus loin. C’est le cas de Colorful, qui envisagerait de relancer sa série D3, basée sur la DDR3, en réponse aux pénuries et à la flambée des prix affectant également la RAM DDR4.

Selon des informations publiées par ChannelGate et reprises par Videocardz, ces cartes mères seraient attendues pour début mai.

Un marché sous pression

Cette série de décisions dessine un tableau assez parlant de l’état du marché des composants PC en ce début d’année 2026. Entre les ventes décevantes des dernières générations de processeurs Intel, la pénurie de mémoire DRAM et la hausse des prix qui en découle, les fabricants de cartes mères semblent privilégier la prudence et cherchent à adapter leur offre aux contraintes du moment plutôt qu’à suivre le calendrier habituel des sorties.