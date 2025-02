OpenAI opère un changement important pour ses 10 ans d’existence

OpenAI a récemment entrepris sa première refonte de marque, marquant ainsi une évolution notable dans son positionnement et son identité visuelle. Depuis sa fondation en 2015 en tant qu’organisation de recherche à but non lucratif, l’entreprise a connu une transformation significative, notamment avec le lancement de ChatGPT en 2022, qui a fortement influencé le marché de l’intelligence artificielle. Désormais orientée vers un modèle économique entièrement à but lucratif, OpenAI continue de développer des innovations tout en adoptant une approche plus globale de son image de marque.

Une nouvelle identité visuelle

Dans un entretien accordé à Wallpaper, OpenAI a détaillé les éléments clés de cette refonte, qui repose sur une mise à jour de son logo, une nouvelle typographie et une palette de couleurs revisitée. Bien que le design emblématique en forme de fleur soit toujours présent, il a été ajusté pour offrir un rendu plus épuré, avec un espace central agrandi et des lignes plus nettes. L’objectif de cette évolution est d’adopter une identité plus centrée sur l’humain et visuellement plus fluide.

Cette nouvelle direction a été menée par les designers internes Veit Moeller et Shannon Jager, qui ont cherché à concilier précision géométrique et sensibilité humaine dans leur approche du design.

Une typographie sur mesure pour une identité distinctive

L’un des changements majeurs réside dans l’introduction d’une typographie personnalisée, nommée OpenAI Sans. Celle-ci se distingue par une conception géométrique alliant rigueur et douceur, avec un équilibre subtil entre des formes extérieures parfaitement arrondies et un intérieur légèrement irrégulier. Ce choix vise à conférer une dimension plus accessible et humaine à la marque.

Veit Moeller a précisé que l’intelligence artificielle n’a été utilisée que pour calculer les différentes variations de poids de la typographie, tandis que la conception proprement dite a été entièrement réalisée par l’équipe de design. Cette approche illustre la volonté d’OpenAI de combiner les capacités techniques de l’IA avec la créativité humaine.

OpenAI continue ses innovations

Au-delà de cette refonte visuelle, OpenAI continue de renforcer sa position sur le marché de l’intelligence artificielle, notamment en explorant de nouveaux domaines tels que l’intelligence artificielle générale (AGI) et les super agents. Cette mise à jour de l’identité visuelle s’inscrit donc dans une stratégie plus large visant à affirmer la marque et à accompagner son développement futur.

Avec cette première refonte, OpenAI cherche ainsi à refléter son évolution tout en intégrant une identité graphique plus en phase avec ses ambitions et son approche du marché.