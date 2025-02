OpenAI dévoile un nouveau modèle d’IA pour ruiner la concurrence

OpenAI a annoncé le lancement de Deep Research, un nouveau modèle d’intelligence artificielle conçu pour traiter des tâches complexes de manière autonome. Cette initiative intervient alors que la concurrence dans le domaine de l’IA s’intensifie, notamment avec l’émergence de DeepSeek, une startup chinoise qui a récemment attiré l’attention avec son modèle r1.

Depuis son introduction, ChatGPT a largement contribué à l’expansion d’OpenAI dans le secteur de l’intelligence artificielle. La société continue d’étendre son offre avec des outils de plus en plus avancés, visant à renforcer ses capacités en matière d’IA générale et de prise de décision automatisée.

Fonctionnalités de Deep Research

Deep Research est conçu pour traiter des tâches nécessitant des compétences en raisonnement et en recherche, des processus habituellement longs et exigeants en calcul. Selon Sam Altman, PDG d’OpenAI, ce système se distingue par sa capacité à gérer une grande variété de tâches complexes, bien que son exécution soit plus lente en raison de la puissance de calcul requise.

“Il est très gourmand en calcul et lent, mais c’est le premier système d’IA capable de réaliser une telle variété de tâches complexes et utiles. Il est désormais disponible dans notre offre pro avec une limite de 100 requêtes par mois. Les versions plus avancées pour les équipes et les entreprises seront bientôt disponibles, suivies d’une version gratuite.”

Deep Research fonctionne en analysant de manière autonome les données fournies par l’utilisateur. Il est capable de rechercher et de traiter l’information sous différents formats, y compris le texte et les images. L’objectif est de permettre à l’IA d’affiner ses résultats en fonction des données qu’elle collecte, en cohérence avec la stratégie d’OpenAI vers des agents IA de plus en plus autonomes. La durée d’exécution des tâches varie de 5 à 30 minutes, et l’utilisateur reçoit une notification une fois l’analyse terminée.

Tenir tête aux concurrents

Le lancement de Deep Research s’inscrit dans une série d’initiatives récentes d’OpenAI visant à diversifier son offre en intelligence artificielle. Avec le développement d’IA concurrentes très performants, comme DeepSeek, une nouvelle IA chinoise très bien travaillée, le géant américain doit reprendre les devants en innovant plus que jamais. Parmi ces initiatives, on compte l’annonce d'”Operator”, un agent capable d’exécuter des tâches pratiques comme la gestion des courses alimentaires et la réservation de vols, ainsi que “ChatGPT Gov”, un modèle spécifiquement conçu pour les agences gouvernementales américaines.

Ces développements soulignent l’approche d’OpenAI consistant à proposer des solutions d’IA de plus en plus autonomes et adaptées à différents besoins, tout en consolidant sa position sur le marché face à des concurrents émergents.