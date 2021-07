Pas de graphismes next-gen pour la version PC d’eFootball

Si vous appréciez les jeux de football et plus précisément la série Pro Evolution Soccer, vous devez déjà savoir que Konami a tiré un trait sur le nom PES : le prochain opus attendu cet automne est simplement baptisé eFootball. Ce n’est pas le seul changement, puisqu’il adoptera un modèle free to play. Cet eFootball sortira sur les consoles actuelles et anciennes, ainsi que sur les PC et les appareils mobiles. Par ailleurs, comme annoncé l’année dernière, cette édition abandonnera le traditionnel moteur FOX Engine au profit de l’Unreal Engine 4. Hélas, encore une fois, il semble que les joueurs PC devront se coltiner une version calquée sur la old-gen et non sur la version next-gen.

Sur le site officiel, on peut lire ceci : « Vous pouvez profiter de graphismes de pointe et d’une immersion incomparable sur les consoles nouvelle génération, comme la PlayStation5 et la Xbox Series X|S ! ». Ainsi, à l’évidence, les « graphismes de pointe » ne concernent pas la version PC. Bon, Konami est assez coutumier du fait : les joueurs PC avaient dû attendre PES 2018 pour avoir un jeu comparable à celui proposé sur PS4 et Xbox One. Et inutile de regarder si l’herbe est plus verte chez la concurrence : la version PC de FIFA 22 sera la même que sur PS4 et Xbox One.

Du cross-play entre tous les supports cet hiver

Pour vous consoler, sachez qu’en ce qui concerne les mécaniques de gameplay d’eFootball, elles s’annoncent similaires sur l’ensemble des plateformes. En effet la feuille de route dévoilée par Konami prévoit un support cross-play entre PC, consoles et appareils mobiles cet hiver. Ainsi, à défaut d’avoir des graphismes derniers cris, les joueurs PC auront au moins des adversaires auxquels se mesurer en ligne.