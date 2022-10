PCIe Gen6 et CXL Gen3 pour les processeurs Xeon Diamond Rapids

Le divulgateur YuuKi_Ans a donné quelques détails sur les 6e et 7e générations de processeurs Xeon, Granite Rapids et Diamond Rapids. Ils n’arriveront pas de sitôt ; Intel doit d’abord lancer sa 4e génération Sapphire Rapids, et sa 5e, Emerald Rapids. Ainsi, les séries Granite et Diamond Rapids ne devraient pas sortir avant 2024 et 2025 respectivement – en supposant qu’Intel n’accumule pas davantage de retard, les processeurs Sapphire Rapids étant désormais prévus en février / mars 2023.

© YuuKi_Ans

En matière de mémoire, les processeurs resteraient sur la DDR5. En revanche, pour les interfaces PCIe et CLX (Compute Express Link), Diamond Rapids marquerait le passage au PCIe Gen 6.0 et au CLX 3.0 (le consortium CXL a présenté la spécification CXL 3.0 en août dernier). Enfin, Intel continuerait d’utiliser de la mémoire HMB pour ses processeurs HPC.

Les Xeon Sapphire Rapids d’Intel galèrent face aux AMD EPYC

Combien de cœurs CPU ?

Vous le constatez, à ce stade, il n’y a pas d’informations sur le nombre de cœurs CPU. D’ailleurs, la quantité maximale proposée par Sapphire Rapids reste incertaine (jusqu’à 60 cœurs CPU selon les dernières fuites). Pour mettre ce nombre en perspective, rappelons que les EPYC Genoa Zen 4 à venir possèdent jusqu’à 96 cœurs / 192 threads.

Processeur Sapphire Rapids Emeralds Rapids Granite Rapids Diamond Rapids Séries 4e génération Xeon 5e génération Xeon 6e génération Xeon 7e génération Xeon Processus de fabrication Intel 7 Intel 7 Intel 3 À déterminer Socket Socket E Socket E À déterminer À déterminer Plateforme Eagle Stream Eagle Stream Birch Stream À déterminer Architecture CPU Golden Cove Redwood Cove À déterminer À déterminer Nombre maximal de cœurs CPU 60 ? ~64 À déterminer À déterminer Max TDP 350W ~370W À déterminer À déterminer Cache L3 (Max) 112MB 120MB À déterminer À déterminer Support mémoire 8x DDR5-4800 8x DDR5-5600 8x DDR5 8x DDR5 Support HBM Jusqu’à 64 Go HBM2e Oui Oui Oui PCI Express PCIe 5/4, 80 lanes PCIe 5.0, 80 lanes PCIe 5.0 PCIe 6.0 CXL Support Gen1 Gen1 Gen2 Gen3 Date de lancement 2022 2023 2024 2025