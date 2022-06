Arc A770M et A730M : respectivement plus performantes que les RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles selon Intel

Fin mars, Intel a dévoilé sa gamme de cartes mobiles Arc Alchemist. Les deux solutions les plus haut de gamme, basées sur le GPU ACM-G10, sont les Arc A770M et A730M. Pour l’instant, elles ne sont disponibles qu’au sein de PC portables commercialisés en Chine. Nos confrères de Tom’s Hardware US rapportent avoir mis la main sur de nouvelles notes publiées par Intel ; celles-ci mettent en avant les performances de ces solutions face à la concurrence. Les deux cartes graphiques d’Intel susmentionnées seraient respectivement plus rapides que les GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles de NVIDIA. Cette assertion vaut pour un panel de 17 jeux, parmi lesquels Gears of War 5, Far Cry 6, Watch Dogs Legion ou encore Cyberpunk 2077.

Rappelons que l’A730M mobilise 24 cœurs Xe, atteint une fréquence de 1100 MHz et possède 12 Go de GGDR6 sur un bus mémoire de 192 bits. L’A770M hérite de 32 cœurs Xe, fonctionne à une fréquence de 1650 MHz et a 16 Go de GDDR6 sur un bus de 256 bits.

Les GeForce RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles ont respectivement 2560 et 3840 cœurs CUDA ; 4 Go de GDDR6 sur bus de 128 bits, 6 Go de GDDR6 sur bus de 192 bits.

L’Arc A730M laminée par la GeForce RTX 3060 mobile dans les jeux

Les quatre configurations

Les tests effectués par Intel font appel à quatre ordinateurs portables. Celui doté de l’A730M profite du dernier Core i7-12700H et de 16 Go de DDR5-4800. Le TGP du GPU n’est pas précisé, mais il peut se situer entre 80 W et 120 W.

La machine utilisée pour illustrer les performances de l’Intel Arc A770M (TGP de 120 à 150 W) embarque un processeur Core i9-12900HK et 16 Go de DDR5-4800.

Pour les PC portables avec GPU NVIDIA, on retrouve la GeForce RTX 3050 installée au sein d’un ROG Zephyrus M16 où elle est associée à un Core i7-11800H et à 16 Go de DDR4-3200. Outre le fait que, contrairement à ses rivales, la carte graphique collabore avec un CPU d’ancienne génération, elle est aussi configurée avec un TGP de seulement 60 W.

Enfin, le MSI Pulse GL66 abrite la GeForce RTX 3060 avec un TGP de 85 W ainsi qu’un Core i9-12900HK et 16 Go de DDR5-4800.

Comme souvent dans les benchmarks internes d’Intel, l’équité n’est donc pas vraiment le mot d’ordre ; ici, surtout en raison des TGP très différents. Mais le fait que la société ait choisi ces deux cartes de NVIDIA comme rivales de ses solutions mobiles les plus haut de gamme trahit finalement une chose : les GeForce RTX 3070 et RTX 3080 mobiles sont hors de portée.

Les résultats

Les jeux sont affichés en Full HD avec des réglages qui varient entre Ultra et High. En moyenne, l’A370M est plus rapide que la GeForce RTX 3050 Ti mobile ; l’A770M devance la GeForce RTX 3060 mobile de 12 %.

Jeu / Carte graphique RTX 3050 Ti Arc A730M A730M/

3050Ti RTX 3060 Arc A770M A770M/

3060 Assassin’s Creed Valhalla (High) 38 50 132 % 74 69 93 % Borderlands 3 (Ultra) 45 50 111 % 60 76 127 % Control (High) 42 62 148 % 70 89 127 % Cyberpunk 2077 (Ultra) 39 49 126 % 54 68 126 % Death Stranding (Ultra) 89 87 98 % 113 102 90 % Dirt 5 (High) 64 61 95 % 83 87 105 % F1 2021 (Ultra) 68 86 126 % 96 123 128 % Far Cry 6 (Ultra) 63 68 108 % 80 82 103 % Gears of War 5 (Ultra) 58 52 90 % 72 73 101 % Horizon Zero Dawn (Ultimate Quality) 63 50 79 % 80 68 85 % Metro Exodus (Ultra) 39 54 138 % 53 69 130 % Red Dead Redemption 2 (High) 46 60 130 % 66 77 117 % Strange Brigade (Ultra) 98 123 126 % 134 172 128 % The Division 2 (Ultra) 63 51 81 % 78 86 110 % The Witcher 3 (Ultra) 96 101 105 % 124 141 114 % Total War Saga: Troy (Ultra) 48 66 138 % 71 86 121 % Watch Dogs Legion (High) 59 71 120 % 77 89 116 % Moyenne 57,2 64,6 113 % 78,8 88,3 112 %

