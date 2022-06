Intel lance sa première carte graphique desktop, l’Arc A380

Intel a officiellement lancé sa première carte graphique dédiée Arc desktop, l’A380, en Chine. En début de semaine, un premier PC fixe équipé de cette référence avait d’ailleurs été listé chez un détaillant présent dans le pays. L’Arc A380 mobilise un GPU ACM-G11. Elle possède 8 cœurs Xe et 6 Go de GDDR6 cadencés à 16 Gbit/s. Le bus mémoire est de 96 bits, pour une bande passante mémoire de 192 Go/s. La carte graphique a une fréquence de base de 2000 MHz et un TBP de 75 W.

Crédit : Intel

Intel fournit les performances obtenues dans quelques jeux, en 1080p. La société précise dans son communiqué : « Le GPU Intel Arc A380 prend en charge l’ensemble des fonctionnalités DirectX 12 Ultimate, y compris le ray tracing accéléré au niveau matériel, et offre une expérience de jeu fluide en 1080p à 60 images par seconde (FPS) et plus avec des titres populaires comme League of Legends, Moonlight Blade, Naraka : Bladepoint, et PUBG : Battlegrounds. »

Crédit : Intel

Une carte qui devrait être proposée à environ 150 euros

Concernant le prix, le prix de vente recommandé est de 1030 yuans TTC, ce qui équivaut à 153 dollars ou 146 euros.

Enfin, en matière de disponibilité, Intel indique que la carte graphique « sera disponible auprès des partenaires de l’écosystème des PC de bureau Acer, ASUS, Gigabyte, GUNNIR, HP et MSI à partir de ce mois-ci. La commercialisation commencera en Chine et s’étendra au niveau mondial au cours de l’été ».

Référence Arc desktop Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 Arc A310 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 ACM-G11 Coeurs Xe 32 24 16 8 4 Coeurs FP32 4096 3072 2048 1024 512 VRAM 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 192-bit 128-bit 96-bit 64-bit TBP À déterminer À déterminer À déterminer 75W À déterminer MSRP À déterminer À déterminer À déterminer 1030 CNY (~153 USD) À déterminer

Un premier modèle signé Gunnir

L’entreprise chinoise Gunnir a dévoilé une première carte custom, l’Arc A380 Photon 6GB OC. Ce modèle bénéficie d’une fréquence Boost de 2450 MHz et affiche un niveau de performance théorique de 5 TFLOPS FP32. C’est une valeur équivalente à celle de la GeForce GTX 1660 de NVIDIA.

Crédit : Gunnir

Bizarrement, cette A380 Gunnir a une vitesse mémoire de seulement 15,5 Gbit/s, ce qui abaisse la bande passante à 186 Go/s. Elle a un TBP (total board power) de 92 W et requiert un connecteur d’alimentation 8 broches.

Crédit : Gunnir

La carte graphique mesure 222 mm de long ; elle est refroidie par une paire de ventilateurs de 90 mm.

Sources : Gunnir, DigiTimes, VideoCardz, Tom’s Hardware US