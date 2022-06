L’Arc A380 se confronte aux GeForce GTX 1650 / Radeon RX 6400 sur 17 jeux

Intel a lancé sa première carte graphique desktop, l’Arc A380, il y a une quinzaine de jours. Comme pour les Arc A770M et A730M, l’entreprise a comparé les performances de sa carte graphique à celles de ses concurrents, en l’occurrence les GeForce GTX 1650 et Radeon RX 6400 dans le cas présent, et ce sur plusieurs jeux. Le panel de titres est assez vaste puisqu’il englobe 17 titres, parmi lesquels Battlefield V, Control, Age of Empires 4… Les résultats obtenus par Intel concordent avec ceux issus d’un premier test de l’Arc A380 : la carte graphique est battue par ses deux rivales.

La GeForce GTX 1650 et l’Arc A380 ont un TDP de 75 W ; les deux références sont donc sur un même pied d’égalité sur ce point. En revanche, rappelons que la première mobilise l’architecture Turing et qu’elle a été lancée en 2019. La Radeon RX 6400 est tout récente et profite de l’architecture graphique RDNA2 d’AMD. Néanmoins, sa consommation typique est de seulement 53 W. Malgré leur handicap respectif, les cartes d’AMD et de NVIDIA devancent celle d’Intel. Sur les 17 jeux, la GeForce GTX 1650 délivre en moyenne 114,5 images par seconde. La Radeon RX 6400 se situe en deuxième position avec 105 IPS. Enfin, l’Arc A380 propose 96,4 IPS.

L’Arc A380 bonne dernière

Les conditions précises de cette confrontation restent inconnues. Nous savons simplement que la plateforme de test embarque un processeur Intel Core i5-12600K, 2 x 16 Go de DDR4-3200, un SSD M600 Pro XT de 4 To, le tout installé sur une carte mère MSI Z690-A Pro WiFi DDR4 et fonctionnant sous Windows 11.

Jeux Intel Arc A380 GeForce GTX 1650 Radeon RX 6400 Moyenne 17 jeux 96,4 114,5 105,0 Age of Empires 4 80 102 94 Apex Legends 101 124 112 Battlefield V 72 85 94 Control 67 75 72 Destiny 2 88 109 89 DOTA 2 230 267 266 F1 2021 104 112 96 GTA V 142 164 180 Hitman 3 77 89 91 Naraka Bladepoint 70 68 64 NiZhan 200 200 200 PUBG 78 107 95 The Riftbreaker 113 141 124 The Witcher 3 85 101 81 Total War: Troy 78 98 75 Warframe 77 98 98 Wolfenstein Youngblood 95 130 96 Nombre moyen d’IPS dans des définitions et réglages non précisées – données fournies par Intel

Au-delà de l’aspect purement hardware, c’est surtout l’optimisation des pilotes pour les jeux qui semble porter préjudice aux cartes graphiques d’Intel. Forcément, sur ce terrain, les équipes d’AMD et de NVIDIA bénéficient d’une expertise de plusieurs années.

Enfin, précisons que ces résultats proviennent, comme les précédents, de notes internes dont nous n’avons pas eu connaissance. Elles sont toutefois partagées par nos confrères de Tom’s Hardware US, source qui leur confère une certaine légitimité malgré l’absence d’une quelconque capture d’écran ou autre élément probant.

Source : Tom’s Hardware US