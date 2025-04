Cette carte graphique se vend largement mieux que la RTX 5080

La carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT a réalisé des ventes impressionnantes, notamment chez MindFactory, l’un des plus grands revendeurs de l’UE. Selon les données de vente récentes, 245 unités de la RX 9070 XT ont été vendues, soit environ dix fois plus que la NVIDIA RTX 5080 et six fois plus que la RTX 5070.

Pourquoi un tel succès pour AMD ?

AMD a efficacement géré les niveaux de stock, garantissant que les acheteurs potentiels puissent facilement acquérir la RX 9070 XT. Cette stratégie a contribué à la forte performance des ventes de la carte graphique, car les consommateurs sont plus enclins à acheter un produit constamment disponible.

La RX 9070 XT a attiré les consommateurs grâce à ses performances et à son rapport qualité-prix. Malgré la forte demande, AMD a réussi à maintenir des prix relativement stables, bien que certains modèles se vendent encore au-dessus du prix de vente conseillé.

La disponibilité accrue de la RX 9070 XT a permis à AMD de dominer les ventes chez MindFactory, où la carte est devenue un choix populaire parmi les consommateurs. En revanche, les modèles NVIDIA comme la RTX 5090 sont rares ou indisponibles, ce qui limite leur impact sur le marché.

AMD a choisi de se concentrer sur le segment de marché performance-mainstream avec la série RX 9070, laissant le segment haut de gamme à NVIDIA. Cette décision a permis à AMD de proposer des cartes graphiques à des prix compétitifs, attirant ainsi un plus large public.

La RTX 5070 Ti en embuscade

Les consommateurs ont été attirés par la RX 9070 XT en raison de son équilibre entre performance et prix. Bien que des cartes comme la RTX 5070 Ti offrent de meilleures performances, le prix plus élevé de ces modèles les rend moins attractifs pour de nombreux acheteurs.

La domination d’AMD chez MindFactory reflète une tendance plus large sur le marché des GPU. La capacité d’AMD à répondre à la demande et à maintenir des prix compétitifs a renforcé sa position sur le marché, en particulier dans le segment des cartes graphiques de milieu de gamme.

Ces facteurs montrent comment AMD a réussi à capter une part significative du marché des GPU avec la RX 9070 XT, en combinant une gestion efficace des stocks avec une proposition de valeur attrayante pour les consommateurs.