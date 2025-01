AMD retarde la sortie de la RX 9070 XT, mais c’est pour une bonne raison

La RX 9070 XT de chez AMD sera en retard, mais c’est pour une bonne cause, AMD souhaite travailler sa carte pour la rendre encore plus performante.

AMD a récemment annoncé que le lancement de ses GPU Radeon RX 9070, initialement prévu plus tôt cette année, a été repoussé à mars 2025. Selon David McAfee, vice-président et directeur général chez AMD, ce retard est dû à des ajustements de dernière minute visant à optimiser la pile logicielle et à garantir une compatibilité plus large pour les utilisateurs. Cette démarche reflète l’engagement de l’entreprise à fournir des produits affinés et performants dès leur lancement.

Optimisation du logiciel et intégration de FSR 4

Le cœur de cette optimisation repose sur l’interface RDNA 4, qui doit offrir des performances maximales tout en évitant les problèmes rencontrés lors de précédentes générations. AMD souhaite également s’assurer que le lancement des RX 9070 coïncide avec un support accru pour les titres compatibles avec la technologie FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Contrairement aux générations précédentes où le nombre de titres pris en charge dès le lancement était limité, AMD ambitionne d’étendre cette compatibilité à une gamme plus large de jeux dès le départ.

Cette démarche vise à garantir une expérience utilisateur fluide, tant au niveau des performances que de la stabilité des pilotes, et à répondre aux attentes croissantes des consommateurs.

Inventaire prévu en quantité suffisante

AMD a également communiqué sur l’état des stocks prévus pour la série RX 9070. L’entreprise collabore avec un large éventail de partenaires pour assurer un inventaire significatif dès le lancement. Cette stratégie contraste avec les défis rencontrés par NVIDIA, dont les GPU RTX 50 sont associés à une offre limitée. En disposant d’une disponibilité plus élevée, AMD pourrait renforcer sa position sur le marché en facilitant l’accès aux cartes pour les consommateurs.

Qu’attendre des RX 9070 et RX 9070 XT ?

Les RX 9070 et leur variante XT sont positionnées comme des solutions GPU offrant un bon rapport performance/prix dans le segment grand public. Bien que les détails complets sur les spécifications techniques restent à confirmer, AMD semble confiant quant à la capacité de ces cartes à répondre aux besoins des joueurs et créateurs de contenu.

En conclusion, bien que ce retard puisse initialement décevoir certains consommateurs, il reflète la volonté d’AMD de privilégier une qualité et une compatibilité supérieures dès le lancement. Avec des optimisations logicielles prometteuses et une stratégie d’approvisionnement solide, la série RX 9070 pourrait marquer un tournant important pour l’entreprise en 2025.