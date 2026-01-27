Vous pensiez échapper à l’augmentation de RAM en achetant de la DDR4 ? Mauvaise idée

Le marché de la mémoire vive traverse une zone de fortes turbulences en ce début d’année 2026. Contre toute attente, la flambée des prix sur le marché “spot” touche plus sévèrement l’ancienne génération de RAM que la nouvelle, signe d’une tension extrême sur les chaînes d’approvisionnement.

©WCCFtech

Alors que l’industrie s’attendait à une transition progressive vers les nouveaux standards, le premier trimestre 2026 marque un tournant difficile pour le secteur de la DRAM. La disponibilité des modules, en particulier sur les configurations haut de gamme, se réduit drastiquement, entraînant une hausse mécanique des coûts.

Ce qui retient l’attention des analystes, c’est la dynamique singulière de cette augmentation. Selon des données rapportées par Ctee et basées sur une analyse de Goldman Sachs, la hausse des prix sur le marché au comptant (marché spot) est nettement plus marquée sur la DDR4 que sur la DDR5. Si cette dernière enregistre une augmentation déjà conséquente de 76 %, la DDR4 voit ses tarifs bondir de 172 %. Cette disparité suggère que les acheteurs, face à la pénurie, tentent de sécuriser n’importe quel type de mémoire disponible, accentuant la pression sur les stocks de l’ancienne norme.

La fin des contrats à long terme en cause ?

Cette instabilité des prix rebat les cartes des négociations commerciales entre fournisseurs et fabricants. Le rapport indique que la sécurisation de contrats à long terme (LTA) devient particulièrement complexe pour les clients en aval.

Face à la volatilité du marché, les principaux fournisseurs de puces, tels que Samsung et SK Hynix, semblent désormais privilégier des accords à court terme. Cette stratégie leur permet d’ajuster leurs tarifs en fonction des primes du marché spot, mais place les fabricants de matériel dans une position délicate, limitant leur visibilité sur les coûts de production futurs.

Un impact inévitable sur le prix final

Pour le moment, cette explosion des coûts sur le marché spot ne s’est pas encore totalement répercutée sur les produits finis destinés au grand public. Les stocks existants permettent de temporiser, donnant l’impression que les composants PC restent relativement accessibles.

Toutefois, cette situation ne devrait pas perdurer. Les fabricants ne disposant plus de marges de manœuvre suffisantes pour absorber ces surcoûts, une augmentation tarifaire semble inévitable dans les mois à venir. Cela concernera aussi bien les barrettes de RAM vendues au détail que les composants intégrant de la mémoire, comme les cartes graphiques ou les smartphones. Pour ces derniers, certaines estimations prévoient une augmentation du coût des matériaux pouvant aller jusqu’à 25 %, ce qui pourrait, à terme, peser sur les volumes de livraisons.

Goldman Sachs prévient que cette hausse actuelle pourrait n’être qu’un début, laissant présager plusieurs trimestres difficiles pour l’industrie du PC et ses consommateurs.