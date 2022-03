Proshop propose le PC portable Acer Swift X armé d’une carte graphique A370M à partir de 1299 euros

Intel détaillera une partie de sa gamme de cartes graphiques Arc Alchemist le 30 mars prochain. À ce stade, la société n’a mentionné de manière explicite qu’une seule référence, l’A370M. En attendant, les fabricants d’ordinateurs portables lâchent quelques indices. La semaine dernière, le détaillant BHPhotoVideo avait brièvement listé un ordinateur Samsung Galaxy Book 2 Pro armé d’une carte dédiée Intel Arc. Au tour du détaillant finlandais Proshop de dévoiler l’Acer Swift X équipé d’une carte A370M ; avec un peu d’avance sur le calendrier fixé par Intel.

L’ordinateur se décline en deux versions, l’une avec un processeur Intel Core i5-1240P, l’autre avec un Core i7-1260P. Les deux configurations profitent de 16 Go de LPPDR5 et d’une carte graphique Intel ARC A370M. Les tarifs s’établissent à respectivement 1299 euros et 1549 euros. Si la désignation de la carte est mentionnée, ses spécifications ne le sont pas. En principe, cette solution s’appuie sur un GPU DG2-128 associé à 4 Go de VRAM avec bus de 64 bits.

Par ailleurs, Intel tiendra parole avec un « lancement » au premier trimestre. Néanmoins, ce PC ne sera disponible qu’à partir du 25 mai, c’est-à-dire dans un peu plus de deux mois.

Une troisième variante de GPU DG2 en vue : DG2-256

En attendant les séries A500 et A700

Outre la série A300, qui devrait comprendre les A350M et A370M, A350 et A380, Intel est soupçonné de préparer des séries A500 et A700. De telles cartes n’arriveraient toutefois que plus tardivement, peut-être au cours de l’été. Si l’on se fie aux précédentes fuites, la meilleure carte graphique Arc Alchemist desktop atteindrait des performances assez proches d’une GeForce RTX 3070 voire d’une RTX 3070 Ti dans le meilleur des scénarios. Au-delà de l’aspect hardware, la capacité d’Intel à assurer un suivi software régulier interroge. L’absence remarquée du pilote day-0 pour Elden Ring a en tout cas suscité quelques réserves.

Source : Proshop