Une troisième variante de GPU DG2 en vue : DG2-256

Bizarrement appelé SOC3, ce GPU s’ajouterait aux GPU DG2-512 et DG2-128 respectivement désignés SOC1 et SOC2.

Les dernières fuites concernant la gamme Intel Arc Alchemsit, y compris une diapositive interne, suggéraient que l’entreprise allait organiser son offre autour de deux GPU, les DG2-512 et DG2-128. Bien sûr, un GPU peut être utilisé pour équiper plusieurs références : le GPU Navi 21 d’AMD par exemple équipe les Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT et RX 6800, toutes ces cartes exploitant plus ou moins « pleinement » les capacités maximales dudit GPU. Komachi a découvert la mention d’un troisième GPU Intel dans des correctifs IGSCU FU (Intel’s Graphics System Controller Firmware Update Library for Linux), autrement dit émanant directement de l’entreprise : un GPU DG2-256, appelé SOC3.

L’appellation est claire, ce GPU autoriserait 256 unités d’exécution, soit 2048 cœurs FP32 / 16 cœurs Xe. Le SOC1 correspond au GPU DG-512 et le SOC2 au GPU DG2-128. Logiquement, le GPU DG2-256 devrait s’intercaler entre les deux et porter le numéro SOC2. Le fait qu’il soit estampillé SOC3 indique donc peut-être qu’il sera lancé plus tardivement que les SOC1 et SOC2.

Intel Arc A700, A500 et A300

Trois GPU formeraient un paysage assez cohérent puisque les dénominations commerciales des cartes graphiques Arc Alchemist, qui restent officieuses à ce stade, segmentent la gamme en trois séries : A700, A500 et A300. A700 rassemblerait le haut de gamme d’Intel, avec des solutions dotées du GPU DG2-512, A300 les cartes d’entrée de gamme propulsées par un GPU-128. Les références milieu de gamme A500 seraient ainsi pour leur part basées sur le GPU-256.

En matière de calendrier, tout indique qu’Intel va d’abord lancer les cartes A300 (A350M, A380M, A350 et A380), puis les cartes A700, vers mai / juin. En revanche, il n’y a aucun indice sur la date de sortie des cartes de la série A500 pour le moment.

Nom de code SOC1 SOC3 SOC2 GPU DG2-512 (G10) DG2-256 (G12) DG2-128 (G11) Surface die ~400 mm² ~200 mm² ~156 mm² Unités d’exécution max 512 256 128 Coeurs Xe 32 16 8 Cœurs FP32 4096 2048 1024 VRAM max 16 Go GDDR6 12 Go GDDR6 (?) 8 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 192-bit (?) 96/64-bit Série Arc A700 A500 A300

Source : VideoCardz