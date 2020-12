Qualcomm présente son SoC Snapdragon 888, gravé en 5 nm

Lors du Tech Summit, qui s’est déroulé sous une forme virtuelle cette année, Qualcomm a présenté son prochain SoC phare : le Snapdragon 888. Gravé en 5 nm par Samsung (5LPE), il embarque 8 cœurs CPU dans une configuration 1+3+4 : un Cortex-X1 à 2,84 GHz, trois Cortex-A78 à 2,42 GHz et quatre Cortex-A55 à 1,8 GHz. Pour la partie GPU, l’Adreno 660 promet une hausse des performances de 35 % par rapport à l’Adreno 650.

Qualcomm a également opéré un changement drastique pour le processeur de signal numérique (DSP), en l’occurrence le Hexagon 780. En effet, si dans la famille des Hexagon 600, les moteurs d’exécution prenaient la forme de blocs indépendants dédiés, dans le cas de l’Hexagon 780, la société a fusionné les accélérateurs scalaires, vectoriels et tensoriels dans une même IP monolithique. Résultat : des capacités de calculs scalaires et tensoriels en hausse de 50 % et 100 % respectivement, pour une efficacité énergétique multipliée par 3. L’ensemble du SoC (CPU, GPU, DSP) délivre 26 TOPS, soit une hausse de 73 % par rapport au Snapdragon 865 et ses 15 TOPS.

ISP Spectra 580 : 2,7 Gigapixels/s

Afin d’accompagner l’avènement de la 5G, Qualcomm a opté pour un modem 5G intégré, le X60. En ce qui concerne le contrôleur mémoire, celui du Snapdragon 888 prend désormais en charge la mémoire LPDDR5 à 3 200 MHz contre 2 750 MHz pour le Snapdragon 865. Cela se traduit par une bande passante maximale de 51,2 Go/s contre 44 Go/s précédemment.

Il y a également du mieux côté photo et vidéo, avec l’ISP Spectra 580 (Image Signal Processor) à triple cellules et non plus deux. Cela se traduit par une amélioration de la capacité de traitement des pixels de 35 %, avec un débit désormais établi à 2,7 Gigapixels/s ; concrètement, ce volume correspond à environ 120 photos de 12 mégapixels par seconde.

Ce Snapdragon 888 intégrera des smartphones Android haut de gamme à partir du début d’année prochaine. On devrait notamment le retrouver dans des appareils Xiaomi, Samsung ou OnePlus.

