Quel est le meilleur antivirus pour mon profil et pour le type de protection dont j’ai besoin ? Cette problématique revient régulièrement sur la table et il n’est pas simple d’y trouver une réponse claire. Si vous vous posez la question, nous avons quelques idées à vous soumettre pour vous aider à y voir plus clair.

Malwares, campagnes de phishing, espionnage… les menaces en ligne sont de plus en plus présentes et les attaques de plus en sophistiquées, si bien que la simple vigilance des internautes ne suffit plus pour passer entre les mailles du filet. Pour protéger vos appareils et vos données personnelles, il devient indispensable de se protéger avec une solution professionnelle reconnue, qui va vous éviter bien des déboires, du vol d’identité jusqu’à la subtilisation de vos informations bancaires.

Souvent en tête des différents classements indépendants les plus sérieux, Kaspersky est l’une des solutions de sécurité les plus réputées du marché. AV-Comparatives, référence en matière de comparatifs, certifié ISO 9001:2015, et obtenteur d’un certificat TÜV Austria dans la catégorie “Tests indépendants de logiciels antivirus”, octroie par exemple son Product of the Year Award à Kaspersky dans son grand comparatif de l’année 2023.

Auréolé de ce titre de meilleur antivirus, Kaspersky propose plusieurs suites de sécurité ciblant différents besoins. Entre Kaspersky Premium, Kaspersky Plus et Kaspersky Standard, vous ne parvenez pas à choisir ? Découvrez quelle solution de sécurité vous correspond en fonction de vos usages et habitudes.

Sécuriser ses paiements en ligne

Si vous effectuez fréquemment des achats sur internet, vous devez craindre que vos informations de paiement, comme les détails de votre carte bancaire, ne tombent entre de mauvaises mains. Cela peut se produire si vous achetez sur des sites peu connus ou que vous êtes victimes de phishing, et que vous tentiez de payer sur un faux site qui copie une plateforme légitime. La protection des paiements de Kaspersky empêche vos données bancaires et financières d’être interceptées par des pirates lorsque vous effectuez une transaction en ligne sur votre ordinateur. Cette fonctionnalité est disponible sur Kaspersky Premium, Kaspersky Plus et Kaspersky Standard.

Protéger et synchroniser ses mots de passe

Entre les nombreuses fuites de données donnant accès à vos identifiants et mots de passe ainsi que le piratage de comptes par force brute (technique consistant à tester un grand nombre de combinaisons jusqu’à trouver la bonne), le danger est constant. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est devenue presque indispensable pour générer facilement des mots de passe forts qui ne peuvent pas être forcés, les conserver dans un endroit sûr et les synchroniser entre tous ses appareils.

Pratique et sécurisé, Kaspersky Password Manager renforce la sécurité de vos comptes et vous fait gagner un temps précieux au quotidien. Il peut aussi stocker les détails de votre carte de crédit et vos documents importants en lieu sûr pour pouvoir y accéder à tout moment sans risque. Le gestionnaire de mots de passe de Kaspersky est inclus dans Kaspersky Premium. Kaspersky Password Manager est aussi disponible seul.

Se connecter depuis l’étranger

Dans certains pays, de nombreux contenus sont censurés par le pouvoir et vos communications peuvent être espionnées. C’est le cas par exemple de la Chine, de la Russie ou de Cuba. L’utilisation d’un VPN va permettre de chiffrer vos données afin de sécuriser vos échanges et votre activité. Ce service va aussi vous donner l’opportunité d’accéder à des pans du web qui ne sont normalement pas accessibles depuis votre localisation.

Un VPN peut aussi vous accorder la possibilité de visionner les contenus que vous avez l’habitude de voir chez vous. Le catalogue des plateformes de SVOD varie selon les pays et vous pouvez donc regarder les programmes disponibles en France ou accéder, par exemple, aux contenus réservés aux États-Unis depuis n’importe où avec un VPN.

Kaspersky VPN a été désigné “vainqueur évident” en 2022 à l’issue de tests de performances de vitesse par AV-TEST GmbH. Rapide, préservant l’anonymat et offrant une vaste sélection de serveurs à travers le monde, le VPN de Kaspersky fait partie de l’offre Kaspersky Premium. Il est aussi possible de s’abonner seulement au service VPN, Kaspersky Secure Connection.

Se prémunir contre le phishing

Le phishing, ou hameçonnage, est l’une des techniques privilégiées par les cybercriminels, car elle est à la fois dangereuse et plutôt simple à mettre en place. En imitant une administration publique, une organisation ou un fournisseur de service, les escrocs vous renvoient vers un formulaire ou vers l’imitation d’un site officiel légitime. À partir de là, ils vous demandent de renseigner des données personnelles, voire des informations de paiement, qui sont alors subtilisées et peuvent être utilisées pour voler votre argent et usurper votre identité.

Les trois solutions de sécurité de Kaspersky intègrent une protection anti-phishing contre les sites et les emails frauduleux de ce type. Celle-ci vous avertit lorsque des liens dangereux figurent dans des emails et des SMS que vous avez reçus afin que vous ne tombiez pas dans le piège.

Protéger sa famille et ses enfants

Les enfants font partie des cibles favorites des cybercriminels, car ils n’ont pas conscience des dangers présents sur internet. Kaspersky Safe Kids est une application tout-en-un pour la parentalité numérique et le bien-être de la famille. Il offre des paramètres personnalisables selon l’âge, à mettre en place à partir de 3 ans jusqu’à 18 ans.

Vous pouvez localiser votre enfant à tout moment grâce au suivi GPS, surveiller son activité sur le web et les applications mais aussi recevoir des alertes quand la batterie de l’appareil de votre enfant est faible. Cette solution de contrôle parental permet de masquer les contenus inappropriés avec le filtrage web et la fonction de recherche sécurisée, de bloquer des contenus, sites web et applications spécifiques ou de définir un temps d’écran à ne pas dépasser.

Très simple à configurer, Kaspersky Safe Kids est gratuit pendant un an avec Kaspersky Premium. Il est aussi possible de souscrire à Kaspersky Safe Kids de manière indépendante aux suites de sécurité classiques de l’éditeur.

Optimiser les performances et l’autonomie de ses appareils

Entre les bloatwares et les logiciels préinstallés sur votre machine, celle-ci peut voir ses performances chuter et sa consommation énergétique augmenter. Pour pallier au ralentissement de votre PC, Kaspersky optimise ses performances pour l’aider à démarrer plus rapidement et à fonctionner plus vite. La solution peut aussi arrêter les applications susceptibles de geler votre PC et vous rappelle de mettre à jour les applications afin qu’elles restent rapides et sécurisées.

Kaspersky va aussi vous aider à libérer de l’espace de stockage sur votre appareil en vous pointant les fichiers volumineux et en double, ainsi que les applications inutilisées sur votre appareil Android. Il vous indique par ailleurs les applications les plus gourmandes en ressources afin que vous puissiez avoir un meilleur contrôle sur l’autonomie de votre batterie. Toutes ces fonctionnalités sont incluses avec Kaspersky Premium, Kaspersky Plus et Kaspersky Standard.

Lutter contre les accès à distance et le piratage de votre réseau Wi-Fi

Les portes d’entrée vers vos données personnelles et vos appareils sont nombreuses pour les cybercriminels qui peuvent exploiter la vulnérabilité de votre réseau Wi-Fi ou des applications installées sur vos machines pour vous nuire. La fonction de détection des accès à distance identifie toutes les applications installées sur votre ordinateur que les cybercriminels pourraient utiliser pour prendre le contrôle de votre appareil et voler vos informations personnelles. Quant à la protection des maisons connectées, elle recherche les failles de votre réseau Wi-Fi personnel et vous avertit si un nouvel appareil tente de s’y connecter. Ces deux options avancées ne peuvent être activées qu’avec Kaspersky Premium.

Savoir si vos informations ont fuité en ligne

Vos identifiants, mots de passe et données personnelles sont peut-être disponibles en libre-service sur le net. Des sites sur lesquels vous avez un compte, sans parfois que vous vous en souveniez, ont pu être piratés, exposant vos informations. Il y a quelques années, une violation de données concernant LinkedIn avait par exemple causé un carnage. Certains utilisateurs utilisaient le même mot de passe sur le réseau social et sur d’autres services, ce dont avaient profité les pirates.

Avec la vérification des fuites de données de Kaspersky, vous êtes averti si vos données privées, dont vos coordonnées bancaires et mots de passe, sont rendues publiques. Vous pouvez ainsi prendre des mesures appropriées et éviter de sérieux problèmes à venir. L’outil vous donne aussi des conseils et indications pour prévenir et réagir efficacement face à une fuite. Cette fonctionnalité fait partie de l’offre Kaspersky Premium et Kaspersky Plus.

Bloquer le tracking publicitaire

Vous en avez marre de voir des publicités relatives à un produit ou à un service sur lequel vous venez d’effectuer une recherche ? Améliorez votre confidentialité en ligne en empêchant les régies d’établir votre profil publicitaire. Toutes les versions de Kaspersky permettent de bloquer les sites web qui vous suivent en ligne et utilisent vos données pour vous présenter des publicités. Votre navigation s’en trouvera plus fluide, car les traceurs et la publicité ralentissent le chargement des pages.



Cet article a été rédigé en partenariat avec Kaspersky.