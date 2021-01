Quelles cartes graphiques sont les plus rentables pour miner des cryptomonnaies ?

L’actuelle pénurie qui touche les cartes graphiques RTX 3000 et RX 6000 d’AMD est certainement, du moins en partie, imputable aux cryptomonnaies ; l’envolée du Bitcoin ou encore la photo montrant 78 RTX 3080 consacrée au minage en sont probablement des marqueurs. Surtout que la situation n’est pas inédite, nous l’avons déjà vécue en 2017, lors de la précédente flambée. Cela fait le bonheur de certains, mais certainement pas celui des joueurs. Le site Tom’s Hardware US a fait quelques calculs pour estimer les gains des mineurs : hélas, avec la rentabilité actuelle, la pénurie risque bien de perdurer.

Les valeurs que vous découvrirez dans le tableau ci-dessous sont bien sûr indicatives ; les cours des cryptomonnaies sont extrêmement volatils. Évidemment, rien ne vous empêche de lancer votre propre activité de minage. Nos confrères ont tablé sur un prix du kWh de 0,10 dollars. En France, le tarif réglementé est plus cher. Il est actuellement de 15,50 cts/kWh TTC pour une puissance équivalente ou inférieure à 6 kVA, de 15,90 cts/kWh TTC au-delà. Faire fonctionner en continu quatre RTX 3080 engendre une consommation quotidienne de 36 kWh approximativement. Cela coûterait donc environ 5,58 euros par jour, 173 euros sur un mois plein. Enfin, il va sans dire que tout ceci n’a rien de particulièrement écolo ; selon certaines études, l’essor des cryptomonnaies contribuerait au réchauffement climatique.

Une RTX 3080 rentabilisée en moins de trois mois

Chez NVIDIA, la RTX 3080 est la carte la plus rentable. Du côté d’AMD, c’est la RX 6700. Cela nous a peut-être échappé, mais Tom’s Hardware US ne précise pas le type de cryptomonnaies miné. Nous supposons qu’ils ont pris la solution la plus rentable à chaque fois. N’hésitez pas à consulter le dossier complet chez nos confrères, qui comprend également des résultats pour les processeurs.