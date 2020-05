Razer Blade Pro 17 édition 2020 : RTX 2080 Super Max-Q et écran 300 Hz

En avril, Razer a présenté les moutures 2020 de ses Razer Blade Stealth 13 et Razer Blade 15. Mais on attendait toujours celle du Razer Blade Pro 17. Il faut dire que la version 2019 était le premier portable gaming avec un écran 4K à 120 Hz. Cette année, le rafraîchissement est synonyme d’un processeur Intel de 10e génération, le Core i7-10875H, associé à une carte graphique NVIDIA RTX 2070 Max-Q ou RTX 2080 Super Max-Q. Surtout, le Razer Blade Pro 17 peut embarquer une dalle de 300 Hz.

Dans ce cas de figure, celle-ci est en Full HD (1920 x 1080) et offre une luminosité maximale de 300 cd/m². Il est également possible d’opter pour un écran UHD (3820 x 2160) à 120 Hz avec une luminosité maximale de 400 cd/m².

16 Go de DDR4-2667 et SSD NVMe de 512 Go

Deux configurations proposent la dalle à 300 Hz : celles équipées d’une GeForce RTX 2070 Max-Q ou d’une GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Seule celle avec la RTX 2080 Super Max-Q autorise l’écran UHD à 120 Hz.

Le Razer Blade Pro 17 a des dimensions de 19,9 x 235 x 355 mm. Son poids est de 2,75 kg. Outre le processeur et les cartes graphiques mentionnés ci-dessus, il embarque 16 Go de mémoire DDR4-2667. Le stockage prend la forme d’un SSD NVMe de 512 Go. Le PC bénéficie d’une batterie 70,5 Whr. La connectique est bien étoffée, avec trois ports USB 3.2 Gen 2 Type-A, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, du Thunderbolt 3, du 2,5 Gb Ethernet, du HDMI 2.0B et un lecteur de carte SD. Pour le sans fil, c’est de l’Intel AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax) et du Bluetooth 5.

Si vous souhaitez faire l’acquisition du modèle à 300 Hz avec une RTX 2070 Max-Q, comptez 2899,99 euros. Pour celui avec la RTX 2080 Super Max-Q, le prix s’élève à 3599,99 euros. Les livraisons débutent dans les prochains jours.