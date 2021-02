Razer présente son Razer Huntsman V2, un clavier équipé de switchs optiques analogiques

Razer lance un nouveau clavier, le Razer Huntsman V2. Ce modèle s’arme de switchs optiques analogiques Razer. Ceux-ci permettent de régler la distance d’activation « de 1,5 mm pour des jeux à actions rapides à une activation complète de 3,6 mm pour des frappes de touches plus profondes et plus minutieuses ». Le réglage peut s’effectuer pour l’ensemble du clavier ou pour chaque touche. Le clavier offre aussi possibilité d’une activation en deux étapes afin de « définir deux fonctions en une seule pression de touche ». Concrètement, « l’activation en deux étapes vous permet de configurer une association des touches du clavier à 2 points d’activation sur le même switch via Razer Synapse. Cela vous permet de combiner des mouvements spécifiques, comme équiper un objet et l’utiliser moyennant un seul bouton, et ce en contrôlant le délai entre les deux actions« . On suppose que cette pratique demande un certain doigté.

Par ailleurs, Razer stipule que l’entrée analogique offre un contrôle des mouvements plus précis. « Oubliez les mouvements WASD rigides à 8 directions des jeux FPS et de course ; profitez de mouvements fluides à 360 degrés grâce à des switchs pour une sensation plus proche de celle des joysticks et sticks analogiques. » La société indique que cette fonctionnalité est disponible sur tous les titres jouables avec un gamepad.

Touches en PBT

Ce Razer Huntsman V2 profite de touches en PBT à double injection. Leur durée de vie est estimée à 100 millions de frappes. Le clavier propose un rétroéclairage personnalisable Razer Chroma RGB avec 16,8 millions d’options de couleurs. Razer n’a pas non plus oublié le « repose-poignet magnétique en similicuir moelleux ». Enfin, un bouton numérique multifonction avec 4 touches multimédias est également présent.

Ce Razer Huntsman V2 se branche via un câble en fibre tressée par USB-C. Razer octroie une garantie de deux ans. Le prix est de 269,99 euros.