ROG Ally 2 vs Legion Go 2 : qu’attendre des prochaines consoles de jeu portables ?

ASUS et Lenovo devraient sortir une nouvelle génération de consoles portables d’ici peu. Ainsi, les joueurs pourraient bientôt être en face de la version 2 des Rog Ally et Legion Go. Cependant, celles-ci n’auraient pas une sortie simultanée, ce qui aurait un impact sur leurs performances respectives.

ASUS ROG Ally ©Amanz via Unsplash

Le marché des consoles portables est de plus en plus fourni depuis la sortie de la Nintendo Switch en 2017. Les différents constructeurs se sont rendu compte que la demande des joueurs pour des machines performantes et nomades était bien réelle.

Les joueurs ont maintenant plus de choix que jamais entre Steam Deck, MSI Claw ou encore ASUS ROG Ally. Évidemment, comme pour toutes les consoles, l’obsolescence guette et les constructeurs mettent à jour leur catalogue afin de rester concurrentiels.

Ainsi, des versions améliorées comme le Steam Deck OLED sont disponibles et des entreprises comme Lenovo et ASUS travaillent même sur des V2 de leurs machines. En effet, alors que la ROG Ally d’ASUS a été lancée en mai dernier, ASUS a confirmé être en train de développer une nouvelle génération devant potentiellement sortir en fin d’année.

Lenovo n’est pas en reste, puisque le constructeur a récemment suggéré qu’il pourrait lui aussi être à la tâche sur une nouvelle itération de la Legion Go. Si moins d’informations sont disponibles sur cette console, le fait que la première machine ait été lancée quelques mois après la ROG Ally pourrait donner une petite idée de sa fenêtre de sortie.

ROG Ally ©ASUS

Quoi de neuf pour les ROGAlly et Legion Go version 2

Actuellement, les deux consoles affichent des caractéristiques relativement similaires. La Legion Go se distingue néanmoins grâce à un écran et une autonomie plus performants. S’il serait logique que les futures consoles soient synonymes d’amélioration, le laps de temps supplémentaire dont dispose Lenovo pourrait lui permettre de prendre l’avantage.

Plusieurs facteurs sont, en effet, à prendre en compte pour juger des différences possibles entre les deux machines. Premièrement, le temps : en sortant sa machine plus tard, Lenovo pourrait disposer de composants plus récents et peut-être plus performants.

Deuxièmement : l’état du marché des composants. Aujourd’hui assez instable, les fluctuations pourraient impacter le développement des machines. Devant sortir en fin d’année, il est probable que la ROG Ally 2 soit quasiment prête. Des problèmes d’acheminement ou de disponibilité des composants devraient logiquement avoir peu d’effet sur la machine et ses caractéristiques.

La Legion Go 2 peut-elle être supérieure à la ROG Ally 2 ?

Legion Go ©Lenovo

Concernant la Legion Go 2, cela pourrait être plus embêtant et plusieurs choix pourraient être imposés à Lenovo. Par exemple, l’entreprise aurait la possibilité de se rabattre sur des composants plus “disponibles”, ce qui aurait comme effet de lisser l’écart entre les deux machines. Cela pourrait résulter en une simple version améliorée de la console actuelle proche de la ROG Ally 2.

En revanche, si la firme préfère tabler sur de véritables améliorations pour la Legion Go 2, les joueurs pourraient être en face d’un retard de la machine. Pour rappel, les problèmes d’acheminement sont courants en ce moment et la tragédie survenue à Taiwan ne devrait pas arranger les choses.

Le séisme d’une magnitude de 7,2 ayant secoué l’île le 3 avril 2024, bien que mineur (selon les entreprises présentes) devrait tout de même avoir un impact sur la production de composants. Malheureusement, celui-ci pourrait avoir des conséquences sur les deux consoles, notamment en ce qui concerne leur prix.

Console Lenovo Legion Go Asus ROG Ally CPU AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme GPU AMD Radeon RDNA 3 AMD Radeon RDNA 3 RAM 16 Go LPDDR5 16 Go LPDDR5 Stockage 512 Go SSD 512 Go SSD Écran 8,8 pouces IPS, 1600p, 165 Hz 7 pouces IPS, 1280p, 120 Hz Haut-parleurs 2 x 2W 2 x 1W Batterie 70 Wh (jusqu’à 8 heures d’autonomie) 55 Wh (jusqu’à 6 heures d’autonomie) Connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C Dimensions 265 x 108 x 27 mm 242 x 89 x 20 mm