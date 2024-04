Séisme majeur à Taïwan : faut-il craindre une hausse des prix ou une pénurie de composants ?

L’île de Taïwan vient d’être victime d’un séisme impressionnant. Celui-ci a été suffisamment important pour pousser certains constructeurs, dont TSMC, à interrompre leur production et évacuer leurs usines.

©Laura Ockel via Unsplash

Un séisme d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter vient de frapper l’île de Taïwan. Il s’agit de la plus puissante secousse que le pays ait connue depuis longtemps et ses répercussions sont à la fois humaines et matérielles.

Ce tremblement de terre a eu lieu le 3 avril 2024 aux alentours de huit heures du matin, son épicentre se trouvant à 18 kilomètres au sud-sud-ouest du chef-lieu de Hualien. Le séisme a provoqué des dégâts importants dans cette région, de nombreux bâtiments ont été endommagés, dont des hôtels, des hôpitaux et des écoles.

Différentes entreprises de haute technologie ont également été touchées, notamment les fondeurs TSMC et UMC ainsi que les fabricants de dalles LCD Innolux et AUO. Évidemment, vu la force du tremblement de terre, cela pourrait avoir un impact négatif sur la production d’écrans, de matériel informatique et de smartphones haut-de-gamme.

Cela pourrait prendre la forme d’une hausse des prix des composants ou même d’une pénurie. Si les usines des fondeurs et constructeurs sont fortement impactées par les secousses, la production serait mise à l’arrêt.

© Unites States Geological Survey

Quel impact sur les constructeurs et les consommateurs ?

Si aucune perte humaine n’est à déplorer du côté des constructeurs pour le moment, il semble bien que la production soit à l’arrêt. En effet, les fabricants cités plus haut ont évacué certaines de leurs usines et stoppé leur production à titre préventif.

Par exemple, alors que TSMC s’apprête à entamer la construction de puces en 2 nm, l’entreprise vient donc d’être impactée par les secousses. Le premier fondeur mondial à qui l’on doit les puces M3 d’Apple a de ce fait suspendu ses activités pour le moment.

Des inspections auraient commencé dans les usines des différentes entreprises afin de jauger les dégâts causés par ce séisme. Ce séisme pourrait bel et bien freiner la production de telle sorte que les composants seraient raréfiés à l’avenir.

Cette raréfaction aurait un effet pervers sur le marché. Si la menace d’une pénurie est peu probable, une augmentation des prix, elle, serait envisageable. Malheureusement, il est trop tôt pour dire si le prix des appareils high-tech sera également victime de ce séisme à l’avenir.

Des dégâts matériels à relativiser ?

© TSMC

Bien que la situation puisse sembler préoccupante, ce n’est pas la première fois que Taïwan est victime d’une catastrophe de la sorte. En 2022, un tremblement de terre d’une magnitude de 6,4 suivi d’une réplique à 6,8 avait également frappé l’île.

Pourtant, ceux-ci n’avaient provoqué quasiment aucun dégât (chez TSMC notamment). Un autre séisme (6,4) en 2016 avait occasionné un retard de moins de 1% sur le planning de ce même fondeur.

Il est donc possible que le tremblement de terre du 3 avril n’ait qu’un impact minime sur les constructeurs taïwanais et les consommateurs. Néanmoins, la baisse de production hypothétique des entreprises semble dérisoire face aux conséquences sur les habitants.

Ce séisme a déjà coûté la vie à plusieurs personnes. Le fait que la production de l’île ne soit pas impactée serait une bonne nouvelle ; cependant, il faut plutôt espérer que le bilan humain ne s’alourdisse pas prochainement.