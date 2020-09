RTX 3080 en PCIe 3.0 et en PCIe 4.0 : une grosse différence ?

Pour ses cartes graphiques GeForce RTX 3080 et RTX 3090, NVIDIA a opté pour une interface PCIe 4.0. L’entreprise se met ainsi au niveau d’AMD qui le propose depuis quelques mois avec ses GPU Navi. Dans notre test de la RTX 3080, nous avons analysé les performances de la carte en PCIe 4.0 x16, en l’associant à un processeur AMD Ryzen 9 3900XT sur une carte mère MSI MEG X570 Godlike. Certains d’entre vous se demandaient, légitiment, ce que valait la RTX 3080 en PCIe 3.0 x16. Pas d’inquiétude, les différences ne sont pas flagrantes.

C’est la conclusion à laquelle est parvenue le site TechSpot. Après plusieurs essais sur divers jeux, parmi lesquels Horizon Zero Dawn, Doom Eternal ou Shadow of The Tomb Raider, le constat est la suivant : le PCIe 4.0 octroie en moyenne une augmentation du nombre d’images par seconde d’environ 3 %.

RTX 3090 : seulement 10 à 15 % plus véloce que la RTX 3080 en 4K dans les jeux

Plate-forme AMD vs Intel

La plate-forme de test utilisée pour le PCIe 4.0 embarque un Ryzen 9 3950X et une carte mère X570 Unify de MSI ; pour le PCIe 3.0, un processeur Intel Core i9-10900K et une carte mère Z490 Unify, toujours signée MSI. Dans les deux cas, on retrouve 32 Go de mémoire DDR4-3200 CL14 et une RTX 3080 Founders Edition.

Enfin, rappelons que seuls les processeurs Ryzen 3000 d’AMD sur chipsets B550 et X570 permettent de profiter du PCIe 4.0. Chez Intel, la prise en charge du PCIe 4.0 n’arrivera qu’avec les puces Rocket Lake-S.