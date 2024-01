Meilleure TV Samsung 2024 : quel modèle de téléviseur choisir ?

Samsung est l’une des marques les plus appréciées dans le monde de la technologie audiovisuelle. Elle est reconnue pour ses innovations et sa qualité. De plus, elle offre une large gamme de téléviseurs (QLED, OLED, QD-OLED) de toutes les tailles et répondant à tous les besoins et budgets. Découvrez notre sélection des meilleures TV Samsung de 2024.

Notre top 3 des meilleures TV Samsung

Samsung Crystal 55CU7175U, la moins chère 659.99€ Voir 399€ Voir 549.99€ Voir 549.99€ Voir 549.99€ Voir 613.60€ Voir Plus d'offres Samsung TQ55S95C, la meilleure en 55 pouces 1242€ Voir 2,063.99€ Voir 2290€ Voir 2290€ Voir 2299€ Voir 2299€ Voir 2,337.85€ Voir 2,552.94€ Voir Plus d'offres Samsung QE55S95B, la meilleure pour le gaming 1700€ Voir 1,404.99€ Voir 1,599.99€ Voir 1,771.15€ Voir 1,792.20€ Voir

Aujourd’hui, rares sont les foyers français qui ne possèdent pas de télévision. Cet appareil fait partie intégrante de notre quotidien, que ce soit pour se tenir informer de l’actualité, regarder des films ou jouer aux jeux vidéo. De nombreuses marques proposent leurs modèles, ce qui rend le choix particulièrement difficile, surtout si l’on est novice.

Samsung est le leader du marché des télévisions. Grâce à des technologies avant-gardistes, des fonctionnalités innovantes ou des designs étonnants, la marque coréenne sait comment rester n°1. Sa gamme est vaste, si bien qu’il y a forcément un modèle adapté à vos besoins. Pour vous y retrouver parmi les références aux noms parfois alambiqués, découvrez notre comparatif des meilleures TV Samsung de 2024.

À lire également : notre comparatif des meilleures TV 4K LED, QLED et OLED

Samsung Crystal 55CU7175U, la moins chère

Samsung Crystal 55CU7175U La moins chère 659.99€ Voir l’offre

399€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

549.99€ Voir l’offre

613.60€ Voir l’offre On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Belle qualité d'image

Belle qualité d'image HDR10, le HDR10+ et le HLG

HDR10, le HDR10+ et le HLG OS Tizen très pratique

OS Tizen très pratique Design et finitions soignés On n’aime pas Absence de 4K 120 FPS

Absence de 4K 120 FPS Système audio en retrait

La Samsung Crystal 55CU7175U est une télévision 4K de 55 pouces faisant partie des modèles les plus abordables du constructeur. Avec un tel tarif, vous ne bénéficierez pas d’une technologie de pointe, mais simplement d’une dalle Full LED de très belle qualité. Cette dernière vous offre des images nettes et détaillées. Et la technologie Crystal Display assure des couleurs vives et réalistes. Et en bonus, elle est très économe en énergie.

Ce modèle prend en charge plusieurs traitements HDR, notamment le HDR10, le HDR10+ et le HLG. Cela permet d’étendre la plage de luminosité pour vous fournir une image plus détaillée. Cependant attention, sur des TV de cette gamme de prix, le HDR ne fait pas de miracle, et l’amélioration ne sera pas époustouflante. Côté gaming, sachez que vous ne pourrez pas bénéficier de la 4K 120 FPS, car le taux de rafraîchissement est limité à 60 Hz. Cependant, l’image est fluide et réactive.

Sur le plan audio, on trouve une expérience sonore immersive, compatible avec les technologies Dolby Digital Plus et DTS Virtual:X. Terminons avec ses fonctions Smart TV, alimentées par l’OS Tizen, qui permet un accès facile à une multitude d’applications de streaming. Ce modèle de chez Samsung est donc un très bon choix si vous êtes à la recherche d’une télévision abordable, offrant les fonctionnalités de bases et délivrant une belle qualité d’image.

Samsung Neo TQ50QN90C, le bon rapport qualité/prix

Samsung Neo TQ50QN90C Le bon rapport qualité/prix 1089€ Voir l’offre

1027€ Voir l’offre

1098€ Voir l’offre

1167€ Voir l’offre

1190€ Voir l’offre

1190€ Voir l’offre

1249€ Voir l’offre

1349€ Voir l’offre

1349€ Voir l’offre

1349€ Voir l’offre

1349€ Voir l’offre

1,518.25€ Voir l’offre On aime Très bon rapport qualité/prix

Très bon rapport qualité/prix Technologie Mini-LED performante

Technologie Mini-LED performante Excellente qualité d'affichage

Excellente qualité d'affichage Compatible HDR10, HDR10+, HLG, et HDR10 gaming

Compatible HDR10, HDR10+, HLG, et HDR10 gaming 4 ports HDMI 2.1

4 ports HDMI 2.1 Possibilité de jouer en Cloud Gaming On n’aime pas Effets de blooming occasionnels

Effets de blooming occasionnels Système son perfectible

Système son perfectible Pas de Dolby Vision

Passons maintenant au Samsung Neo TQ50QN90C, un téléviseur Mini-LED de 50 pouces alliant technologie de pointe et prix abordable. Le constructeur coréen propose ici un modèle offrant une excellente qualité d’image 4K pour un rapport qualité/prix très intéressant.

Ce modèle se distingue par son design épuré et moderne, avec des bordures fines pour une expérience visuelle immersive. La technologie Mini LED assure des noirs profonds, des couleurs vives et une belle luminosité, renforçant considérablement le rendu. Bien entendu, il prend en charge les standards, HDR10, HDR10+, HLG, et HDR10 gaming, garantissant une qualité d’image optimale une fois bien réglé. On reprochera simplement quelques effets de blooming occasionnels.

Cette TV conviendra aussi aux gamers exigeants, car il est doté de 4 ports HDMI 2.1 permettant de jouer en 4K 120 FPS. La latence une fois en jeu est faible, offrant une expérience plus que satisfaisante. Ajoutons à cela la possibilité de profiter du Cloud Gaming facilement. Enfin, le système d’exploitation Tizen offre une navigation fluide et un accès aisé aux applications populaires. En résumé, le Samsung Neo TQ50QN90C est un excellent choix pour ceux qui cherchent un téléviseur 4K Mini-LED de taille moyenne à un prix raisonnable.

Samsung The Frame TQ55LS03B, la plus belle TV Samsung

Samsung The Frame TQ55LS03B La plus belle TV Samsung 1,431.99€ Voir l’offre

899€ Voir l’offre

999€ Voir l’offre

1249€ Voir l’offre

1285€ Voir l’offre

1299€ Voir l’offre

1,367.20€ Voir l’offre

1,441.85€ Voir l’offre

1490€ Voir l’offre

1490€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1499€ Voir l’offre

1,599.99€ Voir l’offre On aime Design magnifique

Design magnifique Excellente qualité d'image

Excellente qualité d'image Boîtier One Connect

Boîtier One Connect Compatible HDR, HDR10+ et HLG

Compatible HDR, HDR10+ et HLG ALLM et l'AMD FreeSync Pro

ALLM et l'AMD FreeSync Pro 4K 120 FPS On n’aime pas Immersion moins intense que chez certains concurrents

Immersion moins intense que chez certains concurrents Forte consommation

La Samsung The Frame TQ55LS03B est une TV particulière, conçue pour se fondre dans votre espace de vie comme une œuvre d’art. Ce modèle de 55 pouces allie la qualité d’image QLED signée Samsung à un design novateur qui transforme l’écran en un véritable tableau quand il n’est pas utilisé. Il peut en effet être personnalisé avec différents cadres pour s’adapter à votre décoration intérieure. Elle disponible en 43, 50, 65, 75 et 85 pouces ainsi que dans plusieurs coloris.

La dalle QLED d’une résolution 4K et d’une fréquence de 100 Hz offre des couleurs vives, des noirs profonds et une excellente clarté. Elle prend bien entendu en charge divers formats HDR, HDR10+ et le HLG, pour un rendu encore plus impressionnant. Pour les gamers, elle offre également une connectivité étendue, avec plusieurs ports HDMI, dont un HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 Hz. Les fonctionnalités telles que l’ALLM et l’AMD FreeSync Pro et un mode jeu réduisant latence sont aussi disponibles.

L’interface Tizen est toujours aussi agréable d’utilisation et vous permettra de navigation de façon fluide parmi vos applications préférées. En résumé, si vous êtes amateurs de design et de décoration, mais que vous souhaitez tout de même une TV performante et offrant une très belle qualité d’image, vous avez trouvé le produit parfait.

Samsung QE55S95B, la meilleure pour le gaming

Samsung QE55S95B La meilleure pour le gaming 1700€ Voir l’offre

1,404.99€ Voir l’offre

1,599.99€ Voir l’offre

1,771.15€ Voir l’offre

1,792.20€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d'affichage

Excellente qualité d'affichage Idéal pour le gaming

Idéal pour le gaming Belle luminosité

Belle luminosité Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix VRR, ALLM et 4K 120 FPS

VRR, ALLM et 4K 120 FPS Retard à l'affichage est inférieur à 10 ms On n’aime pas Forte consommation énergétique

Forte consommation énergétique Pas de prise casque

Pas de prise casque Disponible uniquement en 55 et 65 pouces

Avec son écran de 55 pouces, la TV Samsung QE55S95B offre format assez compact et un design élégant qui s’adaptera à presque tous les intérieurs. Et son profil d’une finesse impressionnante ajoute à son aspect premium. La technologie d’affichage QD-OLED du constructeur coréen n’est plus à présenter. Elle assure des images nettes, des noirs profonds et des couleurs éclatantes, le tout pour une qualité visuelle exceptionnelle.

Elle offre une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 100 Hz ainsi que la prise en charge de différents formats HDR, notamment le HDR10+ et le HGL. Cette technologie améliore davantage le contraste, la gamme de couleurs et la luminosité, offrant des images encore plus réalistes. Mais c’est surtout pour les gamers que cette TV est réellement intéressante. Elle profite du Variable Refresh Rate (VRR) et de l’Auto Low Latency Mode (ALLM). Deux fonctionnalités qui permettent d’améliorer grandement les performances en jeu. Son retard à l’affichage est inférieur à 10 ms. Et avec ses 4 ports HDMI 2.1, il est possible de jouer en 4K 120 FPS.

L’interface Tizen est, comme sur les autres modèles Samsung, pratique et facile à utiliser au quotidien. Terminons sur le fait qu’elle existe en deux formats : 55 et 65 pouces. En résumé, ce modèle performant est idéal pour tous les usages, mais il est particulièrement adapté aux gamers exigeants à la recherche de belles performances.

Samsung TQ55S95C, la meilleure en 55 pouces

Samsung TQ55S95C La plus lumineuse des dalles OLED 1242€ Voir l’offre

2,063.99€ Voir l’offre

2290€ Voir l’offre

2290€ Voir l’offre

2299€ Voir l’offre

2299€ Voir l’offre

2,337.85€ Voir l’offre

2,552.94€ Voir l’offre On aime Luminosité record

Luminosité record Performances gaming impressionnantes

Performances gaming impressionnantes Design et finitions sublimes

Design et finitions sublimes Qualité d'image excellente

Qualité d'image excellente Télécommande ergonomique et rechargeable

Télécommande ergonomique et rechargeable Technologie QD OLED plus que convaincante On n’aime pas Audio perfectible

Audio perfectible Prix élevé

Prix élevé Incompatible Dolby Vision

La Samsung TQ55S95C est un modèle qui combine la technologie QD-OLED avec un design ultra-fin, offrant une expérience visuelle incroyable. Cet écran de 55 pouces est idéal pour ceux qui recherchent une belle qualité d’image dans un téléviseur assez compact. Sa dalle QD-Oled d’une résolution 4K et au taux de rafraîchissement de 100 Hz est conçue par Samsung Display. Elle est équipée d’un panneau Quantum Dots qui lui permet d’afficher des couleurs vives et éclatantes. Le niveau de contraste est évidemment excellent et le rendu est riche en détail. Mais c’est sa luminosité qui surprend. Cette dalle est l’une des plus lumineuses du marché.

Elle dispose également de quatre ports HDMI 2.1 permettant une expérience de jeu en 4K à 120 FPS. Elle intègre également des fonctionnalités comme l’ALLM et l’AMD FreeSync Pro, bien que l’absence de NVIDIA G-Sync puisse être un point faible pour certains joueurs. Le mode jeu intégré réduit l’input lag à 9,4 ms, offrant une latence quasi nulle. Elle donne aussi accès au cloud gaming avec GeForce Now ou encore Xbox.

Et on retrouve évidemment l’interface Tizen si efficace et ergonomique. La partie audio est bonne, même si l’achat d’une barre de son sera nécessaire si vous êtes exigeant avec la qualité sonore et que vous recherchez une immersion totale. En résumé, peu de défauts sont à relever sur ce modèle, si ce n’est peut-être son prix qui ne la rend pas des plus accessibles.

Samsung TQ85QN85C, la TV Samsung grand format

Samsung TQ85QN85C La TV Samsung grand format 2688€ Voir l’offre

2639€ Voir l’offre

2639€ Voir l’offre

2,667.92€ Voir l’offre

2690€ Voir l’offre

2,882.58€ Voir l’offre

3499€ Voir l’offre

3499€ Voir l’offre On aime Excellente qualité d'affichage

Excellente qualité d'affichage Particulièrement adaptée au gaming

Particulièrement adaptée au gaming HDR10/10+ et HLG…

HDR10/10+ et HLG… Rendu audio satisfaisant

Rendu audio satisfaisant Fréquence de 144 Hz On n’aime pas Son prix très élevé

Son prix très élevé Quelques effets de blooming occasionnels

Quelques effets de blooming occasionnels …mais pas de Dolby Vision

Terminons cette sélection avec ce très beau modèle de 85 pouces doté une qualité d’affichage exceptionnelle. Sa dalle Neo QLED se compose d’un système de rétroéclairage Mini-LED qui assure des couleurs vives, des contrastes profonds ainsi qu’une belle luminosité. De plus, son taux de rafraîchissement s’élève à 144 Hz, ce qui vous permet de profiter d’une image fluide. Ajoutons à cela qu’elle est compatible HDR10/10+ et HLG (mais pas Dolby Vision malheureusement, comme la plupart des TV Samsung).

Comme vous vous en doutez peut-être, cette TV est particulièrement adaptée au gaming. Avec ses 144 Hz, ses 4 ports HDMI 2.1 ainsi que ces fonctionnalités VRR et ALLM, elle vous offre une expérience de jeu immersive et fluide en 4K 120 FPS. Et elle est équipée du boîtier One Connect. Côté son, sa puissance sonore est de 70W, ce qui permet d’obtenir un résultat très satisfaisant, même si on aurait pu s’attendre à mieux au vu du tarif.

Comme sur toutes les télévisions de cette sélection, on retrouve le très bon OS Tizen qui offre une navigation fluide et qui est pratique à utiliser au quotidien. Enfin, sachez que ce modèle est aussi disponible en 55, 65 et 75 pouces.

✅ Quels sont les avantages à choisir une TV Samsung ?

Lorsqu’il s’agit de choisir un nouveau téléviseur, les modèles Samsung se distinguent par plusieurs avantages. Premièrement, ils offrent une qualité d’image est exceptionnelle, des couleurs vives, une grande clarté et des contrastes profonds pour une expérience visuelle vraiment immersive. Ce rendu est présent grâce à des technologies avancées, bien souvent conçues par la marque elle-même.

Aussi, les TV Samsung sont équipées d’une interface utilisateur intuitive et personnalisable : Tizen OS. Il permet un accès facile à divers contenus et application, simplifiant la navigation entre les différents services de streaming et les autres fonctionnalités connectées.

La diversité de la gamme de produits est aussi très avantageuse. Samsung propose une large variété de tailles, de designs et de technologies d’affichage pour répondre aux besoins de chaque foyer, du petit écran pour la cuisine au grand écran pour le salon.

Enfin, le constructeur coréen investit continuellement dans la recherche et le développement, ce qui signifie que vous bénéficiez des dernières avancées technologiques. En choisissant une TV Samsung, vous optez donc pour une combinaison de qualité, d’innovation et de fiabilité.

❌ Quels sont les inconvénients à choisir une TV Samsung ?

Bien que les téléviseurs Samsung soient largement reconnus pour leur qualité et leurs fonctionnalités innovantes, ils présentent certains inconvénients à considérer. L’un des principaux désavantages est leur coût. Les téléviseurs Samsung font partie des plus chers sur le marché, ce qui peut être un frein pour les consommateurs ayant un budget limité.

Il est également important de noter que la gamme de produits Samsung est vaste, ce qui peut rendre le choix d’un modèle spécifique déroutant pour les consommateurs. Bien que cette diversité offre une grande flexibilité, elle peut également compliquer la prise de décision, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec les spécifications techniques des téléviseurs.

🤔 À quoi sert le boîtier One Connect ?

Le boîtier One Connect de Samsung permet de centraliser tous les branchements nécessaires d’un téléviseur. Au lieu d’avoir de multiples câbles branchés à l’arrière de ce dernier, le One Connect regroupe ces connexions dans un boîtier séparé. Cela vous offre une solution esthétique pour réduire l’encombrement des câbles.

Il accueille toute la connectique dont vous pourriez avoir besoin, telle que les ports HDMI, USB ou encore la connexion réseau. De plus, il se connecte ensuite au téléviseur via un seul câble discret. Il est donc particulièrement utile pour les configurations murales ou les agencements où les câbles apparents sont indésirables. Le boîtier One Connect est propre à certains modèles Samsung.

© Unsplash

📏 Quelle taille de TV choisir ?

Choisir la taille de votre téléviseur vous demandera de vous questionner sur plusieurs éléments, notamment la taille de votre séjour. Les nouvelles technologies d’affichage permettent maintenant de se trouver plus proche de sa TV sans souffrir de maux de tête. Il est néanmoins important de prendre en compte un certain recul. Surtout si vous êtes à la recherche d’un modèle grand format.

Mais cela dépendra avant tout de vos préférences et de votre budget. Les modèles plus petits sont en effet généralement moins chers et peuvent vous permettre d’accéder plus facilement à des qualités QLED ou OLED. Cela dépendra aussi de votre usage, souhaitez-vous regarder des films ? Un grand écran immersif serait parfait. Jouer aux jeux vidéo ? Il faut mieux privilégier une taille qui vous permettra de saisir tout l’écran d’un regard. En résumé, cette question est subjective et vous demandera d’interroger vos besoins et vos envies.

🎮 Quelles sont les télévisions Samsung les plus adaptées aux jeux vidéo ?

Il n’existe pas à proprement parler de modèle de TV Samsung spécifiquement conçue pour jouer aux jeux vidéo. Cependant, certains s’y prêtent mieux que d’autres. Pour qu’un téléviseur soit considéré comme adapté au gaming, il faut qu’il possède au moins un port HDMI 2.1. Il permet de profiter d’une image en 4K 120 FPS avec les consoles de dernière génération. Et bien sûr, sa fréquence d’affichage doit être supérieure à 120 Hz. 144 Hz étant l’idéal pour une image fluide et réactive.

Certaines fonctionnalités sont aussi indispensables pour profiter d’une bonne expérience, notamment le VRR (ou taux de rafraîchissement variable). C’est l’équivalent du GSync ou FreeSync, il s’occupe de synchroniser le nombre d’images envoyées entre la console et le téléviseur. Mais aussi l’ALLM (ou Auto Low Latency Mode) qui permet un basculement automatique du téléviseur sur un mode jeu. Cette dernière doit d’ailleurs être la plus basse possible, visez en dessous des 40ms d’input lag pour un gaming

👉 Nos autres guides sur les télévisions