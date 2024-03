Meilleure Galaxy Watch 2024 : quel montre connectée Samsung choisir ?

Notre top 3 des meilleures Galaxy Watch

Les smartwatches, au-delà d’être des outils de gestion de notifications et de suivi de santé, se positionnent aussi comme des accessoires incontournables pour un quotidien plus facile. Samsung, présent sur le marché des montres connectées depuis 2013, a su innover en faisant évoluer sa gamme Galaxy Watch avec des produits qui allient technologie de pointe et design premium.

Ces montres ne se limitent pas à l’écosystème Samsung. Elles sont conçues pour s’adapter également à d’autres marques de smartphones. C’est ce qui les distingue des modèles d’Apple Watch, réservée à l’écosystème de la marque. Notre sélection des meilleures Samsung Galaxy Watch vise à vous orienter à travers les différentes générations et modèles disponibles. En mettant en lumière leurs caractéristiques et leurs spécificités.

Galaxy Watch 6, le bon choix

Bel écran AMOLED lumineux Conception légère et finitions soignées

Conception légère et finitions soignées Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Fonctionnalités sport et santé complètes

Fonctionnalités sport et santé complètes Très confortable On n’aime pas L'absence de couronne rotative pourrait en gêner certains

L'absence de couronne rotative pourrait en gêner certains Manque de précision du GPS

Commençons notre sélection avec la Samsung Galaxy Watch 6. Ce modèle, dernier-né de la marque, se présente comme un choix polyvalent pour tous les utilisateurs de smartphones Android. Cette montre ne manque pas d’atouts. Elle équipe un boîtier de 43 mm et d’un écran AMOLED de 1,31 pouce offrant une luminosité exceptionnelle. Elle est idéale pour ceux qui recherchent un produit de grande qualité. Surtout si vous n’avez pas besoin des fonctionnalités supplémentaires offertes par la version « Classic ». Toutefois, certains pourraient regretter le manque d’innovation significative en termes de fonctionnalités par rapport à la génération précédente. Cela la place dans une position délicate pour ceux qui possèdent déjà la version antérieure.

Par ailleurs, la Galaxy Watch 6 se distingue par son design compact. Elle sacrifie la lunette rotative pour une expérience plus épurée. Si cela impose une utilisation plus fréquente de l’écran tactile ou des commandes vocales, cela lui confère aussi une légèreté très appréciable. Elle séduira les amateurs de montres qui ne se font pas sentir sur le poignet. Vous pouvez aussi la personnaliser en changeant le bracelet. La Watch 6 est donc une option convaincante pour ceux qui privilégient le style et la légèreté. Si l’autonomie se montre légèrement inférieure à celle de la version Classic, la recharge rapide compense en partie cette faiblesse. Adaptée à tous les budgets et à toutes les tailles de poignets, la Galaxy Watch 6 est un excellent choix.

Galaxy Watch 6 Classic, la meilleure des montres Samsung

Design très réussi Bel écran AMOLED lumineux

Bel écran AMOLED lumineux Lunette rotative intuitive et pratique

Lunette rotative intuitive et pratique Étanche jusqu'à 50 mètres

Étanche jusqu'à 50 mètres Wear OS très complet On n’aime pas Autonomie décevante

Autonomie décevante Incompatible avec les iPhones

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic, bien que faisant partie de la même gamme que le modèle “6”, réinvente l’expérience des montres connectées. Avec son design sophistiqué marqué par la lunette rotative, ce modèle allie esthétique et fonctionnalité. Elle équipe un écran Amoled de haute qualité qui promet des couleurs vives et un contraste exceptionnel. L’intégration de WearOS 4 enrichit l’expérience utilisateur d’une multitude d’applications et de fonctionnalités. Allant de la gestion des messages au suivi de votre santé.

La distinction entre la Galaxy Watch 6 et sa version Classic réside principalement dans leur conception externe et dans le choix des matériaux. La Classic opte pour un châssis en acier inoxydable et une certification IP68 qui la rend étanche. Malgré ces différences, les deux modèles partagent de nombreuses caractéristiques, telles que la technologie Amoled et le processeur Exynos W930. Bien sûr, elle embarque des fonctionnalités de santé indispensables, comme le rythme cardiaque.

En conclusion, la Galaxy Watch 6 incarne à la perfection le savoir-faire de Samsung dans le domaine des smartwatches. Elle offre des performances de haut niveau, une qualité d’affichage exceptionnelle, et une expérience utilisateur complète.

Galaxy Watch 5 Pro, la plus haut de gamme

519€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Capteurs très complets

Capteurs très complets Mesures de santé précises

Mesures de santé précises Confortable à porter

Confortable à porter Conception soignée et robuste

Conception soignée et robuste Belle qualité d'affichage On n’aime pas Manque de précision du GPS

Manque de précision du GPS Obligation d'avoir un smartphone Samsung pour l'exploiter à 100%

La Galaxy Watch 5 Pro fait partie de la déclinaison haut de gamme des montres connectées de chez Samsung. Elle se démarque par son écran Amoled de 1,36 pouce, protégé par un verre saphir, qui lui garantit une durabilité et une lisibilité exceptionnelles. Cette montre, conçue pour être confortable à porter malgré son épaisseur, promet une expérience utilisateur complète et riche en fonctionnalités.

Et avec la grande précision de ses capteurs GPS et cardio, elle est idéale pour les sportifs et les aventuriers. Cependant, notez que l’accès à certaines de ces fonctionnalités nécessite obligatoirement un smartphone Samsung Galaxy. Même si les usages basiques restent accessibles à toutes les marques. On apprécie qu’elle dispose d’une certification IP68 et d’une étanchéité jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Elle embarque la fonction Always On qui assure un affichage continu. Elle permet également de répondre aux appels grâce à ses haut-parleurs intégrés. Enfin, ajoutons qu’embarque une panoplie impressionnante de capteurs, dont un accéléromètre, une boussole numérique, et un capteur BioActive. Cela offre ainsi la possibilité de suivre de façon précise votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygénation de votre sang. Avec une batterie de 590 mAh surpassant celle de la Watch 5, son autonomie atteint environ 3 jours. En bref, un excellent choix pour tous les utilisateurs exigeants.

Galaxy Watch 5, le meilleur rapport qualité/prix

La Galaxy Watch 5 se présente comme un modèle abordable. Il offre un design soigné et une construction solide grâce à un boîtier en aluminium. La montre est disponible en deux tailles (40 et 44mm) pour s’adapter à tous les poignets. Si elle brille par un écran Amoled de 1,2 pouce éclatant (protégé par un verre saphir), elle hérite aussi des limitations des modèles précédents. Notamment une autonomie limitée qui impose des recharges fréquentes.

Toutefois, les fonctionnalités de santé et de fitness sont complètes. Avec une bonne précision des capteurs pour le suivi cardiaque et GPS. L’expérience reste cependant optimisée pour ceux qui restent dans l’univers Samsung. Même si elle fonctionne avec toutes les marques, la montre exige un smartphone du constructeur coréen pour exploiter pleinement toutes ses capacités. Malgré ces contraintes, la Galaxy Watch 5 demeure un choix très intéressant pour les amateurs de technologie à la recherche d’une smartwatch à la fois élégante et fonctionnelle.

Wear OS 3.5, le même écosystème que la Watch 5 Pro, permet une expérience utilisateur riche et intuitive. Soutenue par une large sélection d’applications. Et elle possède une certification IP68. Cependant, avec son manque d’innovation notable par rapport aux versions antérieures et une autonomie qui ne répond pas encore aux attentes, il est important de considérer vos besoins et votre compatibilité avec l’écosystème Samsung avant de choisir cette montre.

Galaxy Watch 4, la montre Samsung à petit prix

La Samsung Galaxy Watch 4 se présente actuellement comme l’option la plus abordable de la gamme. Et malgré une sortie qui date déjà d’il y a plusieurs années, elle reste totalement d’actualité. Elle se distingue par un mélange réussi entre design soigné et fonctionnalités poussées. Disponible en deux tailles de boîtier, 40 mm et 44 mm, elle s’adapte à tous les poignets. Et bénéficie d’une conception robuste grâce à l’acier inoxydable. Son écran est quant à lui protégé par du verre Corning Gorilla Glass DX.

Au niveau des fonctionnalités, la Galaxy Watch 4 propose un ensemble complet de capteurs pour le suivi de la santé et de l’activité physique, incluant un podomètre, un cardiofréquencemètre, un SpO2, et un électrocardiogramme. Si elle ne brille pas par son extrême précision, elle est bien suffisante pour la très grande majorité des utilisateurs. Sa fluidité et sa simplicité d’utilisation la rendent parfaitement adaptée pour une utilisation quotidienne. Cependant, comme pour tous les autres modèles dont nous avons parlé, un smartphone Samsung est nécessaire pour exploiter pleinement certaines de ses capacités.

Malgré sa position comme “vieux modèle” dans la gamme, la Galaxy Watch 4 maintient son attrait grâce à son excellent rapport qualité/prix. Son principal point faible réside dans son autonomie limitée à environ une journée, un inconvénient contrebalancé par la possibilité de recharge rapide. En somme, la Galaxy Watch 4 constitue une option très compétitive pour ceux qui recherchent une montre connectée un prix accessible.

📱 Ai-je besoin d’un smartphone Samsung pour utiliser une Galaxy Watch ?

Pour profiter pleinement des fonctionnalités offertes par les Galaxy Watch, posséder un smartphone Samsung est souvent recommandé, mais pas obligatoire. Si ces montres connectées sont compatibles avec tous les smartphones Android grâce au système Wear OS de Google, vous devez savoir qu’elles fonctionnent avec une surcouche One UI spécifiquement développée par Samsung.

Cette configuration permet une intégration plus approfondie, ainsi que la possibilité d’avoir accès à des fonctionnalités exclusives, lorsqu’elles sont couplées avec des smartphones Samsung. Cela concerne notamment les fonctions de santé comme la mesure de la pression artérielle ou l’électrocardiogramme. Bien que les fonctionnalités de base comme les notifications ou le suivi d’activités soient accessibles avec n’importe quel smartphone Android, l’expérience est bien plus optimisée avec un appareil Samsung.

🤔 Quels smartphones sont compatibles avec les Galaxy Watch ?

Comme nous venons de le voir, les Galaxy Watch de Samsung sont conçues pour être compatibles avec tous les smartphones Android, à l’exception des modèles Huawei qui sont encore exclus des systèmes Google. Les Galaxy Watch ne peuvent pas être utilisées avec les iPhone.

Cependant, avant de craquer, renseignez-vous sur les compatibilités entre les montres du constructeur coréen et votre smartphone. En effet, l’accès à certaines fonctionnalités diffère d’un modèle à l’autre. Et dans tous les cas, leur usage reste totalement optimisé pour les smartphones Samsung.

Choisir le bon modèle de Galaxy Watch, adaptée à vos besoins, implique d’évaluer plusieurs critères tels que vos activités quotidiennes, vos objectifs ainsi que vos préférences esthétiques et technologiques. Si votre priorité est le suivi de la santé et du fitness, optez pour un modèle doté de capteurs avancés pour le suivi du rythme cardiaque, de l’oxygène sanguin et de l’activité sportive. Pour une utilisation axée sur la productivité et la connectivité, il faut privilégier les modèles avec une bonne intégration de notifications, la prise en charge d’appels, et éventuellement la connectivité LTE.

La durée de vie de la batterie est également un facteur déterminant. Surtout pour ceux qui prévoient d’utiliser intensivement. Considérez aussi la gamme de cadrans disponibles, les options de bracelet… Et même la résistance à l’eau si vous êtes amateur de sports nautiques. En résumé, identifiez vos principales utilisations et préférences avant de comparer les fonctionnalités des différents modèles de Galaxy Watch. Cela vous permettra de trouver celui qui vous convient le mieux.

Choisir la bonne taille de boîtier pour sa Galaxy Watch va dépendre principalement de deux facteurs : le confort personnel et l’esthétique. Les Galaxy Watch sont généralement proposées en deux tailles de boîtier, par exemple 40 mm et 44 mm, afin de s’adapter à différents poignets et préférences. Ainsi, pour ceux qui ont des poignets plus fins ou qui préfèrent la discrétion, le modèle de 40 mm pourrait être plus approprié.

À l’inverse, si vous avez un poignet plus large ou si vous favorisez une meilleure lisibilité et un écran plus grand, le modèle de 44 mm pourrait être plus adapté. Il est également conseillé de tenir compte du poids de la montre. Plus la taille est grande, plus le poids est important, ce qui peut affecter le confort au quotidien. Tester physiquement les différentes tailles, si possible, ou utiliser des gabarits en papier à la maison peut aider à faire le bon choix en fonction de vos besoins, de votre morphologie et de votre style de vie.

