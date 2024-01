Odyssey OLED : Samsung gâte les joueurs, trois écrans très rapides de 27 à 55 pouces

Le G9 est un gros 55 pouces incurvé, tandis que les G8 et G6 sont de plus modestes 32 pouces et 27 pouces armés de dalles plates. Le G6 ne propose pas toutes les fonctionnalités de ses grands frères, mais compense avec sa fréquence de 360 Hz.

© Samsung

Après avoir lancé son énorme Odyssey Ark 2nd Gen de 55 pouces il y a quelques semaines, Samsung profite de ce début d’année 2024 pour agrandir son catalogue de moniteurs OLED Odyssey ; la firme coréenne lance trois nouveaux écrans pour PC et consoles : un moniteur ultra-large incurvé de 49 pouces appelé OLED G9 (G95SD), deux écrans plats de 32 et 27 pouces, les OLED G8 (G80SD) et OLED G6 (G60SD) respectivement.

La star de ce trio est bien sûr le G9, un écran OLED qui affiche une définition maximale de 5120 x 1440 pixels (ratio 32:9). Cependant, le OLED G8 est aussi particulier : c’est le premier moniteur de jeu OLED plat de 32 pouces avec une résolution UHD (3840 x 2160) et un rapport d’aspect 16:9 de cette gamme.

Les trois modèles profitent de la technologie OLED Glare-Free qui minimise les reflets de la lumière. De plus, ils diffusent tous une lumière d’ambiance via Core Lighting+ (depuis le cercle lumineux situé à l’arrière).

Quelques fonctionnalités supplémentaires pour les G9 et G8

Les Odyssey OLED G9 et OLED G8 proposent également la fonctionnalité Multi Control. Celle-ci offre une connectivité transparente entre les appareils de la marque : elle facilite le transfert des images et/ou du texte entre les moniteurs et d’autres appareils Samsung, dont les Galaxy Book, tablettes et smartphones (sous One UI 5.1.1 ou version ultérieure).

En outre, ces deux références prennent en charge le Samsung SmartThings Hub. C’est un hub intégré permettant de se connecter à divers appareils IoT compatibles avec Matter et la Home Connectivity Alliance (HCA).

Enfin, ces Odyssey OLED G9 et Odyssey OLED G8 embarquent également les plateformes Samsung Smart TV et Samsung Gaming Hub, lesquelles permettent d’accéder à des services de streaming et de cloud gaming (Xbox Game Pass et NVIDIA GeForce Now notamment).

Les trois moniteurs proposent diverses options d’ergonomie (réglage de la hauteur et de l’inclinaison) et partagent de nombreuses caractéristiques en matière d’affichage et de connectique (HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4 pour tous ; pas de DP 2.0 en revanche). Les principales spécifications des dalles sont présentées dans le tableau qui suit.

© Samsung

Caractéristiques Samsung Odyssey OLED G9, G8 et G6

Modèle Samsung Odyssey OLED G9 Samsung Odyssey OLED G8 (G80SD) Samsung Odyssey OLED G6 (G60SD) Specs Taille écran 49 pouces 32 pouces 27 pouces Type de dalle OLED incurvé OLED OLED Format 32:9 16:9 16:9 Définition maximale 5120 x 1440 (DQHD) 3840 x 2160 (UHD) 2560 x 1440 (QHD) Fréquence de rafraîchissement 240 Hz 240 Hz 360 Hz Temps de réponse 0,03 ms GTG 0,03 ms GTG 0,03 ms GTG Certifications VESA DisplayHDR TrueBlack 400 ; AMD FreeSync Premium Pro VESA DisplayHDR TrueBlack 400 ; AMD FreeSync Premium Pro VESA DisplayHDR TrueBlack 400 ; AMD FreeSync Premium Pro Connectique 2 x HDMI 2.1 ; 1 x DP 1.4 ; 1 x USB-Hub 2 x HDMI 2.1 ; 1 x DP 1.4 ; 1 x USB-Hub 2 x HDMI 2.1 ; 1 x DP 1.4 ; 1 x USB-Hub

Samsung n’a pas encore renseigné les dates de sortie et les prix. Hoon Chung, vice-président exécutif de la division Visual Display Business de Samsung Electronics, conclut :