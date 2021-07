Samsung lance l’Odyssey Neo G9, un écran mini-LED de 49 pouces

Ce moniteur incurvé possède 2048 zones LED indépendantes et atteint une luminosité maximale de 2000 cd/m².

Si vous souhaitez acquérir un moniteur basé sur la technologie mini-LED, sachez que Samsung ouvrira les précommandes pour son Odyssey Neo G9 dans quelques jours, le 29 juillet. Comme l’on pouvait s’y attendre, cet imposant écran incurvé (1000R) de 49 pouces nécessite quand même un bon budget, puisqu’il se négociera 2500 dollars aux États-Unis à son lancement.

La technologie mini-LED (appelée Quantum Mini LED par l’entreprise coréenne), qui se base sur des LED dont la taille est de l’ordre du 1/40e par rapport à des LED standards, accentue nettement les contrastes. Le rétroéclairage mini-LED de cet Odyssey Neo G9 jouit de 2048 zones LED indépendantes, pour une luminosité maximale annoncée à 2000 cd/m² avec le HDR activé.

5120 x 1440 pixels et 240 Hz

Au format 32:9, le moniteur atteint une définition de 5120 x 1440 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. Il profite d’un temps de réponse de 1 ms gris à gris. Il est compatible NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium Pro. Enfin, Samsung mentionne un rapport de contraste de 1000000:1 et une couverture du sRGB de 125 %.

Taille 49 pouces Format 32:9 Courbure 1000R Définition 5120 x 1440 Fréquence de rafraîchissement 240 Hz Temps de réponse gris à gris 1 ms Adaptive-Sync NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium Pro Ports 2x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1, 1x 3,5 mm jack Prix 2500 dollars

Source : Samsung