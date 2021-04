VESA lève toute ambigüité : la certification DisplayHDR 2000 n’existe pas

Une certification fantaisiste que certains ont attribuée illégitimement à deux écrans, le Samsung Odyssey G9 et l’Asus EI491CRG9.

La VESA (Video Electronics Standards Association) a clarifié la situation au sujet d’une prétendue certification DisplayHDR 2000, laquelle était récemment évoquée pour deux écrans : cette norme n’existe pas.

Le communiqué de la société est une réponse au listage chez le détaillant chinois Taobao de deux moniteurs estampillés DisplayHDR 2000, les Samsung Odyssey G9 et Asus EI491CRG ; une caractéristique dont certains sites se sont fait l’écho. Dans son communiqué, VESA indique que l’utilisation de ce logo est illégitime. En effet, en l’état, la panoplie de certifications officielles accordées par VESA va du DisplayHDR 400 au DisplayHDR 1400 au maximum. Afin de protéger les clients de ce genre d’usurpation, l’organisme les invite à consulter la liste de tous les produits certifiés directement sur son site.

Comparatif : quel est le meilleur moniteur gamer ?

Communiqué de VESA

Voici le communiqué publié par la VESA, traduit automatiquement :

« Au cours de la semaine dernière, le site de vente au détail chinois Taobao a répertorié deux produits d’affichage portant le logo « DisplayHDR 2000 » certifié par la VESA – un moniteur Samsung Odyssey G9 mis à jour ainsi qu’un nouveau moniteur Acer EI491CRG9. En outre, plusieurs médias ont rapporté que ces moniteurs avaient reçu la certification « DisplayHDR 2000 » de la Video Electronics Standards Association (VESA). VESA souhaite mettre les choses au clair à propos de ce développement. Il n’y a pas de niveau « DisplayHDR 2000 » dans la spécification VESA DisplayHDR et le programme de logo à l’heure actuelle.

VESA n’a aucune connaissance de l’origine du logo DisplayHDR 2000 actuellement affiché sur ces listes d’écrans sur le site Web Taobao. Cependant, VESA prend au sérieux toute utilisation abusive de ses marques et logos. VESA ne cautionne pas l’utilisation de ce logo tant qu’un niveau DisplayHDR 2000 n’a pas été officiellement annoncé par VESA et que les produits prétendant répondre à ce niveau n’ont pas été officiellement certifiés par VESA et ne sont pas répertoriés sur notre site Web à l’adresse https://displayhdr.org/certified-products/.

Tant que le site displayhdr.org n’affiche pas DisplayHDR 2000, toute utilisation de ce logo doit être considérée comme non approuvée et trompeuse. »

Source : TechPowerUp