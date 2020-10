Seagate expédiera des disques durs HAMR de 20 To à partir de décembre 2020

Et promet des disques avec une capacité de 50 To en 2026.

Depuis plusieurs années, Seagate mise sur les disques durs HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording, enregistrement magnétique à chaud en français). Ainsi, en 2017, l’entreprise promettait des premiers disques durs HAMR de 20 To dès 2018 ; en 2018, des disques durs de 100 To en 2025. Depuis, la firme a réétudié ses plans. Lors de la présentation de ses résultats financiers la semaine dernière, Seagate a indiqué qu’elle expédierait des disques durs HAMR de 20 To à partir de décembre prochain, d’abord à certains clients ciblés ; la société a également affirmé sa volonté de lancer des disques durs de 50 To en 2026.

Dave Mosley, PDG de Seagate, a déclaré : « Nous restons sur la bonne voie pour expédier des disques de 20 To à partir de décembre, ce qui constitue une étape importante, car nous pensons que la technologie HAMR sera la voie de l’industrie pour augmenter la densité réelle et les capacités des disques. Seagate sera le premier à commercialiser cette technologie cruciale, qui permettra de fournir des disques HAMR de 50 To prévus pour 2026 ».

Un million de disques EAMR produits chez Western Digital

Si Seagate atteint ses objectifs, cela pourrait lui donner un net avantage sur son rival Western Digital. La mise en application de la technologie HAMR, difficile à maîtriser, a été maintes fois reportée. Du côté de Western Digital, plutôt que le HAMR, on a privilégié d’autres solutions basées sur l’enregistrement magnétique assisté par l’énergie (EAMR), plus précisément l’ EAPMR (Energy-Assisted Perpendicular Magnetic Recording) dont l’enregistrement magnétique par micro-ondes MAMR (Microwave-Assisted Magnetic Recording) et l’enregistrement magnétique Shingled (SMR) ; c’est notamment le cas pour le disque dur Ultrastar DC HC650 de 20 To, qui s’avère toutefois un peu moins performant qu’un modèle HAMR.

Toujours est-il que Western Digital commercialise des disques durs EAMR de 16, 18 (CRM) et 20 To (SMR) depuis juillet ; elle a récemment rapporté avoir fabriqué plus d’un million d’unités EAMR. Basés sur la plateforme HelioSeal de 6ème génération avec une conception à neuf plaques et un moteur avec une vitesse de rotation de 7200 tr/min, ces disques ont un MTBF de 2,5 millions d’heures.