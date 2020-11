Selon EA, beaucoup de PC n’auraient pas été assez puissants pour un FIFA 21 de 5e génération

Si vous appréciez la franchise FIFA et que vous y jouez sur PC, vous avez sûrement été déçu d’apprendre que sur cette plateforme, la version 2021 du célèbre jeu de foot se base sur l’ancienne génération (quatrième), autrement dit les versions PS4 et Xbox One. Selon Aaron McHardy, producteur exécutif chez EA, c’est pour la bonne cause : permettre à un maximum de PC de faire tourner le jeu.

C’est en tout cas le sens de ses déclarations chez Eurogamer. Aaron McHardy explique pourquoi le studio a décidé de proposer la version old-gen de FIFA 21 sur PC en ces termes : « Quand nous avons étudié quelle génération proposer sur PC, nous nous sommes focalisés sur nos fans et sur les capacités du matériel dont ils disposaient. Nous avons eu les informations pour déterminer la puissance des PC actuels. Au regard de ces éléments, nous avons estimé que pour cette cinquième génération, nos recommandations minimales auraient été trop exigeantes pour bon nombre de machines, et qu’elles en auraient donc mis beaucoup dans l’incapacité de jouer à FIFA 21. Ainsi, nous avons choisi de garder la quatrième génération pour la version PC ; cela, afin de ne laisser personne sur le carreau et de se montrer le plus inclusif possible vis-à-vis de ceux qui souhaitent jouer à FIFA ».

Un FIFA 22 de cinquième génération sur PC ?

Ce n’est pas vraiment un scoop, mais au moins, les motivations sont claires. Après, rien n’empêchait les développeurs de laisser le choix de la version aux joueurs PC en fonction de leur configuration.

Rappelons que cette pratique n’est pas exclusive à EA : pour la précédente génération, Konami avait mis plusieurs années pour proposer une version PC de PES au niveau de celle des PS4 et Xbox One.

La grande interrogation pour ceux qui s’adonnent aux jeux de foot sur PC est maintenant de savoir s’ils auront droit à la cinquième génération de FIFA pour FIFA 2022 ; idem pour PES 2022.

Quant au FIFA 21 de cinquième génération, autrement dit le FIFA next-gen, il débarquera sur PS5 et Xbox Series X/S le 4 décembre prochain. Sur ces machines, la mise à niveau sera gratuite pour ceux qui possèdent le titre ; mais cela ne concerne donc pas les joueurs PC.