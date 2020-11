Selon Intel, un processeur Ice Lake-SP à 32 cœurs est meilleur qu’un processeur AMD EPYC à 64 cœurs

20 % supérieur sur LAMMPS et NAMD STMV, 30 % sur Monte Carlo.

À l’occasion du Supercomputing 2020, Intel a donné de nouveaux détails sur ses futurs processeurs Xeon Scalable de troisième génération, les Ice Lake-SP. Gravés en 10 nm SuperFin, ceux-ci débarqueront au cours du premier trimestre 2021. Cette gamme contiendra des puces avec au mieux 32 cœurs ; mais d’après Intel, un Ice Lake-SP à 32 cœurs est plus performant qu’un processeur EPYC d’AMD à 64 cœurs.

En effet, une diapositive stipule que deux processeurs Xeon Ice Lake cadencés à 2,2 GHz et associés à 256 Go de DDR4-3400 délivrent 20-30 % de performances en plus que deux processeurs 64 cœurs AMD EPYC 7742 à 2,25 GHz, eux aussi épaulés par la même quantité de mémoire, mais en DDR4-3200. La clef de cette réussite : une architecture CPU Sunny Cove qui remplacera la vieillissante Skylake combinée à une finesse de gravure réduite.

Jusqu’à 6 To de DDR4-3200

Il faudra toutefois voir ce que valent ces Ice Lake-SP dans d’autres tests. Cet été, nous avions déjà croisé des processeurs Xeon Ice Lake-SP affrontant une puce EPYC Rome sur Geekbench ; il ne s’agissait que de puces 28 cœurs pour Intel, mais même à deux contre un, elles étaient loin de surclasser leur rival.

Les diapositives nous apprennent également que ces Xeon Ice Lake-SP sont capables de gérer jusqu’à huit canaux de mémoire DDR4-3200 pour une capacité totale de 6 To. Ils prennent également en charge l’interface PCIe 4.0 sur 64 lignes.

Source : Tom’s Hardware US