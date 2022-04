Sharkoon lance les ventilateurs SilentStorm 120 / 140 PWM

Sharkoon Technologies lance de nouveaux ventilateurs 120 et 140 mm, les SilentStorm 120 PWM et SilentStorm 140 PWM. Les deux turbines proposent des effets aRGB via neuf LED situées dans le moyeu. Les effets d’éclairage peuvent être configurés grâce aux logiciels Asus Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 et ASRock Polychrome Sync.

Les deux ventilateurs ont une vitesse de rotation comprise entre 400 et 1400 tr/min. Le modèle 120 mm a un débit d’air max. de 93,6 m³/h, une pression d’air max. de 1,91 mm-H2O et un volume sonore de 20,4 dB(A). Ces valeurs passent à respectivement 121,9 m³/h, 1,47 mm-H2O et 34,7 dB(A) pour le modèle 140 mm. Dans les deux cas, le MTBF (mean time between failures) est estimé à au moins 50 000 heures.

Sharkoon lance deux nouveaux ventilateurs aRGB, dont un translucide

Amortisseurs de vibrations en gris ou blanc

Le SilentStorm 120 a des dimensions de 120 x 120 x 25 mm et un poids de 150 grammes ; le SilentStorm 140 mesure 140 x 140 x 25 mm et pèse 168 grammes. Le câble ventilateur a une longueur de 450 mm tandis que le câble LED mesure 500 + 50 mm. Sharkoon propose les amortisseurs de vibrations en deux coloris, gris et blanc.

« La chose la plus importante pour un ventilateur est qu’il refroidisse silencieusement le boîtier du PC et le complète visuellement. Le SilentStorm 120 PWM peut sans aucun doute faire les deux, tandis que sa vitesse est ajustée avec précision via le contrôle PWM et que la conception des pales du ventilateur prend en charge le refroidissement. Les amortisseurs de vibrations dans les coins sont disponibles en deux couleurs différentes et peuvent être facilement retirés et remplacés. Et pour l’éclairage, le ventilateur possède 9 LED RVB adressables. »

Les SilentStorm 120 PWM et SilentStorm 140 PWM sont disponibles dès à présent à des prix suggérés de respectivement 10,99 euros et 12,99 euros.