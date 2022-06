Sharkoon propose le boîtier TK5M RGB, livré avec quatre ventilateurs RGB

Après les MS-Y1000, MS-Z1000 et V1000 RGB, Sharkoon continue d’étoffer son offre de boîtiers ; la star du jour est le TK5M RGB. Conçu pour accueillir une carte mère Mini-ITX, Micro-ATX ou ATX, le châssis a des dimensions de 41,1 x 20,0 x 45,6 cm et affiche 5,3 kg sur la balance. La façade est ajourée tandis que le panneau latéral est en verre trempé.

Sa désignation annonce la couleur, ce boîtier cible les amateurs d’effets RGB. Il embarque trois ventilateurs de 120 mm RGB préinstallés en façade et un autre du même format à l’arrière. Les effets lumineux proposent 14 modes manuels et sont configurables via MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready et ASRock Polychrome Sync. Ceux qui le souhaitent pourront installer jusqu’à deux ventilateurs de 120 / 140 mm supplémentaires dans la partie supérieure.

Sharkoon lance deux nouveaux ventilateurs aRGB, dont un translucide

Plus de 30 cm pour la carte graphique

Ce boîtier Sharkoon TK5M RGB est suffisamment spacieux pour accueillir une carte graphique longue de 31 cm voire 33,5 cm sans ventilateurs à l’avant, un ventirad haut de 15,7 cm, un bloc d’alimentation de 17,5 cm de profondeur. Il propose deux emplacements 2,5 / 3,5 pouces et trois 2,5 pouces. La connectique en façade se compose d’une paire de ports USB 3.0 Type-A, d’un port USB 3.2 Gen 2 Type-C, du jack audio.

Sharkoon résume : « Le boîtier ATX TK5M RGB gagne dans toutes les catégories : Le panneau frontal en maille perméable à l’air et les quatre ventilateurs LED RGB de 120 mm préinstallés assurent un bon refroidissement du matériel. Le panneau d’entrée/sortie est équipé de deux ports USB 3.0 et dispose même d’un port pour USB Type-C 3.2 Gen 2. Le panneau latéral en verre trempé permet de voir en détail l’intérieur du boîtier, qui peut être illuminé de manière éclatante grâce au contrôleur RVB à 4 ports avec 14 modes d’éclairage sélectionnables. »

Le prix de vente recommandé est de 69 euros.