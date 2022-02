Sharkoon propose des boîtiers MS-Y1000 et MS-Z1000

Quelques jours seulement après le boîtier V1000 RGB, Sharkoon Technologies lance deux nouvelles références, les MS-Y1000 et MS-Z1000. L’entreprise les présente dans la vidéo ci-dessous.

Ils se différencient par la forme des motifs sur leur façade avant : ces derniers ressemblent apparemment à des Y dans le cas du MS-Y1000, à des Z dans celui du MS-Z1000. Hormis cette dissemblance, les boîtiers ont les mêmes caractéristiques.

Caractéristiques des boîtiers

Ce sont deux modèles au facteur de forme Micro-ATX qui se destinent donc à accueillir des cartes mères Mini-ITX ou Micro-ATX. Ils possèdent un panneau frontal en acier et un panneau latéral à moitié en verre trempé ; l’utilisateur peut positionner l’élément transparent en haut ou en bas. Les châssis ont des dimensions de 42,5 x 17,0 x 36,2 cm et pèsent 5,7 kg.

La hauteur max. du refroidisseur CPU ne doit pas dépasser 13,5 cm ; la longueur max. de l’alimentation, 16 cm ; celle de la carte graphique est limitée à 27 cm avec le Vertical Graphics Card Kit, à 33,5 cm avec un ventilateur frontal, à 36 cm sans.

Au sujet du Vertical Graphics Card Kit justement, ce support optionnel, vendu séparément, « offre la possibilité d’installer verticalement des cartes graphiques d’une longueur allant jusqu’à 27 cm. L’installation verticale des cartes graphiques permet une présentation encore plus efficace de la carte et met en valeur les éléments éclairés derrière le panneau latéral en verre » selon Sharkoon.

En matière de refroidissement, ces MS-Y1000 et MS-Z1000 peuvent héberger un ventilateur frontal de 120 mm, un de 80 mm à l’arrière, une paire de 120 mm dans la partie supérieure et une autre paire du même format dans la partie inférieure. Sharkoon livre le boîtier avec quatre turbines, trois de 120 mm et une de 80 mm, préinstallées.

Il y a un seul emplacement 3,5 pouces et trois 2,5 pouces.

Les boîtiers MS-Y1000 et MS-Z1000 sont disponibles dans des versions noires au prix suggéré par le fabricant de 79,90 euros. Pour les versions blanches, comptez 84,90 euros. Quant au support VGCK, il coûte 34,99 euros.