SilentiumPC lance sa série de ventirads Fortis 5

SilentiumPC lance de nouveaux ventirads, les Fortis 5. La société propose trois versions : le Fortis 5 qui, aux dires de SilentiumPC, vise le grand public ; le Fortis 5 Dual conçu pour séduire les amateurs de performances ; le Fortis 5 ARGB qui « brille de mille feux grâce à son magnifique ventilateur ARGB et qui ne manquera pas d’étonner ceux qui sont également très attachés à l’esthétique de leur installation ».

Tous ces Fortis 5 possèdent six caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre en contact direct avec le processeur et une tour composée de 47 ailettes ; ils arborent un design asymétrique. Les Fortis 5 et Fortis 5 ARGB ont des dimensions de 159 ×144 × 107 mm et pèsent 835 grammes tandis que le Fortis 5 Dual mesure 159 × 144 × 131 mm et affiche 890 grammes sur la balance. En dépit de sa turbine supplémentaire, le Fortis 5 Dual peut refroidir un processeur à 220 W de TDP comme ses deux homologues.

SilentiumPC Gear dégaine une souris de 67 grammes, la GEM Plus

Un ventilateur de 140 mm et un autre de 120 mm dans le cas du Fortis 5 Dual

Les Fortis 5 et Fortis 5 ARGB embarquent un unique ventilateur de 140 mm. Le Fortis 5 Dual possède un ventilateur de 120 mm en plus. Dans tous les cas, les ventilateurs ont des vitesses de rotation comprises entre 300 et 1400 tr/min et un MTBF de 100 000 heures.

En matière de sockets, ces trois Fortis 5 sont compatibles avec les Intel LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 2066, LGA 2011-, LGA 2011 ; AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1.

Le modèle ARGB est synchronisable avec les autres composants par le biais des logiciels Asus Aura, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion 2.0, ASRock Polychrome Sync.

SilentiumPC accorde six ans de garantie. Le Fortis 5 Dual Fan coûte 48,99 euros, le Fortis 5 ARGB se négocie 52,99 euros tandis que le Fortis 5 s’achète 41,99 euros.

Source : SilentiumPC