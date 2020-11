Skyrim Special Edition : un nouveau pack de textures HD pour les créatures

Cela ne nous rajeunit pas, mais Skyrim soufflera ses dix bougies l’année prochaine ; sa spéciale édition, ses cinq ans ; et comme nous, les créatures du jeu de Bethesda vieillissent. Heureusement pour elles et hélas pour nous, il est toutefois plus aisé de leur redonner un coup de jeune. Le moddeur « Iconic » s’y est attelé dans un pack de textures destiné à Skyrim Special Edition ; ce dernier se focalise exclusivement sur l’embellissement des personnages du jeu : humains, monstres, animaux.

Baptisé Project Clarity – Creature Textures Redone, ce pack pèse 4,6 Go. Son auteur a pioché dans les textures proposées par un certain Kartoffels. Il les a dans un premier temps améliorées grâce à un logiciel IA, puis peaufinées manuellement sous Photoshop. Les textures bénéficient de définitions allant de 512×512 à 8192×8192 pixels ; des valeurs corrélées à la taille des créatures.

Un pack de textures 8K pour Skyrim, issues de scans en 3D

À combiner avec d’autres packs

Pour une expérience optimale, nous vous conseillons de combiner ce pack avec d’autres. Par exemple, le Skyrim 2020 3.5 by Pfuscher qui se concentre sur les décors du titre (paysages, villes, donjons…) ou le Skyrim Weapons Expansion, qui, comme son nom l’indique, s’attaque à l’arsenal en proposant plus de 100 armes modélisées avec soin.