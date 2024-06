Le Galaxy S25 ferait l’impasse sur un trop onéreux Snapdragon 8 Gen 4

Le Galaxy S25 ne saurait plus quel processeur choisir. Samsung pourrait abandonner le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm pour des raisons financières. À la place, l’entreprise adopterait un SoC conçu par MediaTek, peut-être le Dimensity 9400.

Galaxy S24, Plus et Ultra ©Samsung

Après avoir apparemment fait l’impasse sur son processeur maison, l’Exynos 2500, pour adopter le Snapdragon 8 Gen 4 sur son Galaxy S25, Samsung pourrait faire sans Qualcomm. Après des problèmes de rendement de son processus de gravure 3nm GAA, ce serait la trésorerie du géant coréen qui serait en faute.

Il semblerait en effet que le SoC de Qualcomm soit trop cher pour Samsung. Moins d’un an avant sa potentielle sortie, le Galaxy S25 se retrouverait donc sans processeur pour le faire tourner. Pour ne pas prendre de retard mais aussi faire des économies, le géant coréen pourrait se tourner vers la concurrence.

L’entreprise ne serait pas à court de plan et MediaTek et ses puces gravées par TSMC (comme celle de Qualcomm) pourraient être une solution envisagée. Ainsi, le SoC du S25 ne serait plus un Snapdragon ou un Exynos mais plutôt un Dimensity.

Plus précisément, ce serait le successeur du Dimensity 9300, le 9400, qui serait le processeur intégré aux prochains fleurons de Samsung. C’est en tout cas ce que sous-entend une publication du média sud-coréen The Financial News.

Snapdragon 8 Gen 3 ©Qualcomm

MediaTek à la rescousse de Samsung ?

En comparaison, les SoC de Qualcomm et de MediaTek utilisent le même nœud de gravure N3E de TSMC, ce qui suggère des performances relativement proches. De ce fait, l’efficacité énergétique et les capacités du S25 s’en trouveraient inchangées.

Compte tenu des prix exercés par les deux entreprises, MediaTek serait en revanche la solution la plus abordable. Cette dernière fournirait ses chipsets à des prix inférieurs et son rendement serait supérieur, ce qui permettrait à Samsung de faire plus de bénéfices avec le Galaxy S25.

Au premier trimestre 2024, malgré les problèmes d’approvisionnement des composants affectant le marché, MediaTek aurait acheminé 114 millions de puces contre 75 millions pour Qualcomm.

En revanche, TSMC aurait également prévu de revoir ses tarifs à la hausse auprès des OEM. L’entreprise aurait du mal à faire des bénéfices, de ce fait, le prix des smartphones et des SoC pourrait augmenter à l’avenir. Il est peu probable que MediaTek échappe à ce changement de cap du fondeur, logiquement cela aurait un impact sur ses puces également.

Le Galaxy S25 risque de coûter plus cher

Dimensity 9300 ©MediaTek

De ce fait, bien que Samsung cherche à faire des économies auprès de MediaTek, son prochain fleuron ne serait pas moins cher pour autant. Au contraire, celui-ci pourrait voir son prix augmenter quel que soit le choix final de l’entreprise concernant son processeur.

Il faut néanmoins prendre ces informations avec précaution, elles n’ont rien d’officiel et la sortie du S25 est encore loin. D’ici à ce que le fleuron soit commercialisé, la situation chez Samsung a le temps de changer.

Au final, si le choix de MediaTek peut sembler judicieux pour l’entreprise coréenne, il pourrait se faire en défaveur des consommateurs. Il faut espérer que la décision de Samsung, si elle se vérifie, n’ait pas un impact trop important sur les performances et le prix de la prochaine génération de ses smartphones Galaxy.

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 4 Dimensity 9300 Dimensity 9400 Gravure 4 nm 3 nm 4nm 3 nm Cœurs/Threads 8/8 8/8 8/8 8/? Fréquence CPU 3.40 GHz 4.26 GHz 3.25 GHz 3.4 GHz iGPU Qualcomm Adreno 750 Qualcomm Adreno 830 Arm Immortalis-G720 MC12 ? Fréquence GPU 0.90 GHz 0.95 GHz 1.00 GHz ? Mémoire LPDDR5X-9600

24 Go LPDDR5X-9600

24 Go LPDDR5X-9600

16 Go LPDDR5T

24 Go Cache L3 12.00 Mo ? 18.00 Mo 24.00 Mo

Samsung pourrait encore changer de puce pour son futur Galaxy S25 afin de faire des économies.

À la place du Snapdragon 8 Gen 4, la firme pourrait adopter un SoC conçu par MediaTek.

Le S25 et ses déclinaisons pourraient tout de même être plus chers à leur sortie.

Source : FNN